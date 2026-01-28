حملات صيانة موسعة لإنارة مداخل القرى في مركزى قوص وأبوتشت بقنا

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باستمرار أعمال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة بشكل دوري، لتحسين مستوى الرؤية الليلية والحد من وقوع الحوادث، لرفع معدلات السلامة والأمان بالطرق السريعة والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الدكتور علاء شاكر، حملة مكبرة لرفع كفاءة الإنارة بطريق "مصر - أسوان" الزراعي بنطاق قرية خزام، حيث شملت الأعمال إعادة شد وتثبيت أسلاك هوائية بطول 1600 متر، وتركيب 20 كشافًا جديدًا وإصلاح الكشافات المتعطلة في المسافة من نقطة إسعاف خزام حتى ضريح "بنات بري".

كما تضمنت الحملة، إصلاح الشبكات المتضررة من العوامل الجوية، وتأمين الكابلات المغذية للأعمدة، لضمان استمرارية الإضاءة وتسهيل قراءة الإرشادات المرورية للسائقين.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بإشراف سيد تمساح رئيس المركز، حملة صيانة موسعة شملت تركيب كشافات إنارة جديدة بالمدخل البحري لقرية سمهود، تحت إشراف ربيع منصور رئيس الوحدة المحلية.

حيث تم استكمال أعمال إنارة مداخل قرية خوالد أبوشوشة لتأمين حركة الدخول والخروج للقرية، تحت إشراف محمد حمدي، رئيس الوحدة المحلية، بالإضافة إلى صيانة الكشافات بقرية القلعية وعلى طريق "مصر - أسوان" حتى قرية الشقيفي، تحت إشراف محمد ضمراني رئيس الوحدة، بما يضمن وضوح الرؤية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة على الطرق السريعة.

وأكد محافظ قنا، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتوفير أعلى معايير الأمان لمستخدمي الطرق من السائقين والمشاة، مشيرًا إلى أن الإضاءة المنتظمة تقلل مخاطر الانحرافات المرورية، مع استمرار العمل بجميع القرى تباعًا لرفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة العامة.



