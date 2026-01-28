قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
حملات صيانة موسعة لإنارة مداخل القرى في مركزى قوص وأبوتشت بقنا

يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، باستمرار أعمال رفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة بشكل دوري، لتحسين مستوى الرؤية الليلية والحد من وقوع الحوادث، لرفع معدلات السلامة والأمان بالطرق السريعة والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الدكتور علاء شاكر، حملة مكبرة لرفع كفاءة الإنارة بطريق "مصر - أسوان" الزراعي بنطاق قرية خزام، حيث شملت الأعمال إعادة شد وتثبيت أسلاك هوائية بطول 1600 متر، وتركيب 20 كشافًا جديدًا وإصلاح الكشافات المتعطلة في المسافة من نقطة إسعاف خزام حتى ضريح "بنات بري".

كما تضمنت الحملة، إصلاح الشبكات المتضررة من العوامل الجوية، وتأمين الكابلات المغذية للأعمدة، لضمان استمرارية الإضاءة وتسهيل قراءة الإرشادات المرورية للسائقين.

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بإشراف سيد تمساح رئيس المركز، حملة صيانة موسعة شملت تركيب كشافات إنارة جديدة بالمدخل البحري لقرية سمهود، تحت إشراف ربيع منصور رئيس الوحدة المحلية.

حيث تم استكمال أعمال إنارة مداخل قرية خوالد أبوشوشة لتأمين حركة الدخول والخروج للقرية، تحت إشراف محمد حمدي، رئيس الوحدة المحلية، بالإضافة إلى صيانة الكشافات بقرية القلعية وعلى طريق "مصر - أسوان" حتى قرية الشقيفي، تحت إشراف محمد ضمراني رئيس الوحدة، بما يضمن وضوح الرؤية وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة على الطرق السريعة.

وأكد محافظ قنا، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتوفير أعلى معايير الأمان لمستخدمي الطرق من السائقين والمشاة، مشيرًا إلى أن الإضاءة المنتظمة تقلل مخاطر الانحرافات المرورية، مع استمرار العمل بجميع القرى تباعًا لرفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة العامة.


رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

جانب من الفعاليات

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الكتاب ينظم ورشة للخط العربي للطلاب الوافدين

الملتقى بالجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: تحويل القبلة ابتلاء إلهي كشف صدق الاتباع وأسقط شبهات السفهاء

مجلة نور

ورشة أورجامي ورسومات مبهجة تضع البسمة على وجوه الأطفال في معرض الكتاب

بالصور

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

