قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وضع خطة متكاملة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، تستهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الرقابية والتنسيقية خلال الشهر الكريم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود الرقابية، لضمان استقرار الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ قنا ، أن الخطة، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، تتضمن إقامة 9 معارض "أهلًا رمضان" كبرى بمختلف المراكز، بالإضافة إلى تنظيم أسواق لليوم الواحد في المدن والقرى، وبمشاركة فعالة من 25 سلسلة تجارية و20 شادرًا للسلع الغذائية، بما يضمن إتاحة المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

من جانبه عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية ومديري القطاعات المعنية، وبمشاركة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث آليات التنفيذ والمتابعة، وضمان سرعة توفير السلع قبل وخلال شهر رمضان.

وخلال الاجتماع، تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة، من خلال فروعه الخمسة عشر، بما يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

كما تم الاتفاق، على تنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية، وطرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي من خلال منافذ المحافظة المنتشرة في جميع المراكز والمدن، لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة، وبأسعار مناسبة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ختام اللقاء، تم التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتعاون مع التموين والأجهزة المعنية، لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، ومواجهة أي ممارسات سلبية، مع التأكيد على ضمان جودة المنتجات، واستقرار الأسعار، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لتحقيق راحة المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

شهر رمضان المبارك ضبط الأسواق قنا أهلًا رمضان أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

ترشيحاتنا

الأهلي

موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

توم سينتيفت

لا أعرف مصيري.. مدرب مالي يفجر مفاجآة حول أزمة المعسكر والراتب

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد : ناصر منسي رافض يخرج لأي فريق

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد