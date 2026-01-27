قنا.. افتتاح سوق اليوم الواحد بأسعار تنافسية تخفيفًا على المواطنين بدشنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دشنا بشارع المحطة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

جاء الافتتاح بحضور المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، في إطار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا أن سوق اليوم الواحد بدشنا، يضم 20 تاجرًا يقدمون مختلف المنتجات الغذائية والسلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر اليومية، مع الالتزام بجودة المعروض وتنوع الأصناف، بما يحقق توازنًا في العرض والطلب.

وقال القط إن تنظيم السوق يأتي ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تهدف إلى مواجهة الغلاء، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، وحرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا أنه تم تنفيذ المبادرة بالتنسيق الكامل مع الغرفة التجارية، ومجلس المدينة، وكبار التجار، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مع الالتزام بالضوابط التموينية، مؤكدًا استمرار إقامة مثل هذه الأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لدعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

