80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا.. بدءموسم عصير القصب2026 بمصنع سكر قوص..افتتاح أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص

افتتاح موسم عصير القصب
افتتاح موسم عصير القصب
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين بعد انقلاب مقطورة قصب، إزالة 122 حالة تعدٍ واسترداد 21 ألف متر أملاك دولة وأراض زراعية، المحافظ يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور بتكلفة 35 مليون، ويفتتح موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص، افتتاح أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص، وافتتاح وحدة عناية مركزة متكاملة بمستشفى قوص المركزى.
 

بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمتابعة حركة سير جرارات قصب السكر لتأمين الطرق خلال موسم العصير، تزامنًا مع حدوث تعطل جزئي للحركة المرورية ناتج عن انقلاب مقطورة محملة بالقصب بسبب خلل مفاجئ في أحد إطاراتها، على طريق "العجالين - المحور" بمركز قوص.

وقال الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إنه تمت إعادة الانضباط المروري لطريق "العجالين - المحور"، بقيادة مدير إدارة المواقف، وتنظيم حركة السير فوراً ومنع التكدس بنطاق الحادث.
 

إزالة 122 حالة تعدٍ واسترداد 21 ألف متر أملاك دولة وأراض زراعية بقنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تنفيذ سلسلة حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 122 حالة تعدٍ بمساحات إجمالية تجاوزت 21 ألف متر مربع، بنطاق مركزي قنا والوقف.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، نجحت في إزالة 103 حالات تعدٍ بنطاق قرى "الجبلاو، أولاد عمرو، المحروسة، الأشراف، أبنود، ودندرة"، تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وتعديات على أملاك الدولة بمساحة بلغت قرابة 15 ألف متر مربع، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة، محمد عبد الحفيظ، محمد عز، وفراج الوحش، وبقيادة رؤساء القرى.

بتكلفة 35مليون..محافظ قنا يفتتح بوستر رفع مياه مدينة الزهور

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، "بوستر" رفع مياه مدينة الزهور بمدينة قنا، بطاقة تصميمية تصل إلى 120 لتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع المرافق، وتحسين خدمات مياه الشرب.

وأكد محافظ قنا، أن المشروع الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على مشكلات ضعف المياه في المناطق المرتفعة، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن المحطة ستخدم قرابة 25 ألف نسمة في عدة مناطق حيوية، مثل مدينة الزهور ومنطقة الجامعة، ومنطقة المساكن ومعهد الخدمة الاجتماعية، بجانب مستشفى التأمين الصحي والمدرسة اليابانية، والتي ستعمل تباعًا على تعزيز وتحسين ضغوط المياه بمناطق "شرق السكة الحديد".

محافظ قنا يفتتح موسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2026 بمصنع سكر قوص، أحد أعرق القلاع الصناعية في صعيد مصر، والذي يمتد تاريخه لعام 1968.

وعقب إطلاق موسم العصير، تفقد محافظ قنا، والوفد المرافق مراحل معالجة القصب بدءًا من الشحن والتفريغ مرورًا بعمليات العصر والمعالجة الكيميائية والحرارية، وصولًا إلى التبخير والطبخ والتعبئة.

قنا.. افتتاح أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص المركزي، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المرضى وتوفير الوقت والجهد، ليكون النواة الأولى لتعميم هذه التجربة في مستشفيات المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن المكتب الجديد، يستهدف خدمة المواطنين المحجوزين داخل المستشفى، حيث ينهي كافة الإجراءات التي كان يضطر المريض أو ذويه للذهاب إلى "عيادة قوص الشاملة" لإتمامها.

محافظ قنا يفتتح وحدة عناية مركزة متكاملة بمستشفى قوص المركزى

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى قوص المركزي، التي تم تجهيزها بالكامل لتقديم الخدمات الطبية لحديثي الولادة والأطفال والكبار، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه الوحدة، تعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في مركز قوص، والتي تم تجهيزها من خلال تبرع من شركة النهضة للصناعات، حيث شملت التجهيزات قائمة من الأجهزة الطبية المتقدمة، لضمان تقديم رعاية فائقة للمرضى، التي تضمنت 8 أسرة عناية مركزة مخصصة للأطفال، و3 أجهزة تنفس صناعي حديثة، و8 أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، و8 أجهزة مضخة محاليل دقيقة، وجهاز أشعة متنقل وجهاز تحليل غازات الدم، وجهاز صدمات كهربية وشفاطات إفرازات، بجانب 2عربة طوارئ “كراش كارد” مجهزة بالكامل.

قنا مستشفى قوص المركزي وحدة عناية مركزة عملاء التأمين الصحي مصنع سكر قوص مدينة الزهور إزالة التعديات أخبار قنا

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

