لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
إزالة 122 حالة تعدٍ واسترداد 21 ألف متر أملاك دولة وأراض زراعية بقنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تنفيذ سلسلة حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 122 حالة تعدٍ بمساحات إجمالية تجاوزت 21 ألف متر مربع، بنطاق مركزي قنا والوقف.

وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، نجحت في إزالة 103 حالات تعدٍ بنطاق قرى "الجبلاو، أولاد عمرو، المحروسة، الأشراف، أبنود، ودندرة"، تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية وتعديات على أملاك الدولة بمساحة بلغت قرابة 15 ألف متر مربع، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة، محمد عبد الحفيظ، محمد عز، وفراج الوحش، وبقيادة رؤساء القرى.

كما قاد محمد مغربي، نائب رئيس مدينة الوقف، حملة موسعة أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة "ولاية الهيئة" بمساحة 6109.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة قيراطين، فضلًا عن تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف على مساحة 175 مترًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة تتعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات، مؤكدًا صدور تعليمات واضحة لكافة رؤساء المراكز والمدن بالرصد الفوري للمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل معها في المهد، مشيرًا إلى أن "هيبة الدولة" خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات لاستغلال الأراضي بصورة غير قانونية.

وأوضح محافظ قنا، بأن الحملات تأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

