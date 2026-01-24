قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن مبادرة بداية.. صحة قنا تطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "الألف يوم الذهبية يبدأ بخطوة"، بعد أن أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وأوضح صادق، أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستخدام الآمن والفعال لوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم صحة الأم والطفل، وتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى منها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 28 يناير، بمراكز أبوتشت، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قفط، على أن تبدأ المرحلة الثانية، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 5 فبراير، بمراكز فرشوط، قنا، نقادة، قوص.

وأشار صادق، إلى أن الحملة تُنفذ من خلال جميع الوحدات الصحية الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة مع توفير مختلف وسائل تنظيم الأسرة سواء طويلة المدى أو قصيرة المدى، وبالمجان، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع السيدات المستهدفات خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن المديرية وضعت خطة متكاملة للإعداد الجيد للحملة، مع دعمها بالأطقم الطبية والتمريضية المدربة، لضمان تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالكفاءة المطلوبة.

وأضافت الأمير، أن الحملة تشمل تقديم خدمات تركيب اللولب، واللولب النحاسي، والكبسولات، وصرف الأقراص، إلى جانب عقد ندوات توعوية وتثقيفية للمترددات على الحملة من خلال مسؤولي الإعلام الصحي والرائدات الريفيات بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية.

من جانبه أثنى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على الجهد المبذول من مديرية الصحة بقنا، ومشاركتها الفعالة في كافة المبادرات الصحية والتنموية، لاسيما المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تعنى بالطفولة المبكرة والتنشئة المستدامة.

قنا الحملة التنشيطية وزارة الصحة المؤشرات السكانية أبوتشت الصحة الإنجابية مديرية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

الدعاء

أفضل الليالي.. يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج

دعاء اليوم الخامس من شعبان لتيسير الزواج

ندوة بجناح الأزهر تناقش كتاب تاريخ العرب والإسلام: الدولة الأموية والعباسية

معرض الكتاب.. ندوة بجناح الأزهر تناقش كتاب تاريخ العرب والإسلام

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد