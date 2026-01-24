ضمن مبادرة بداية.. صحة قنا تطلق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "الألف يوم الذهبية يبدأ بخطوة"، بعد أن أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وأوضح صادق، أن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستخدام الآمن والفعال لوسائل تنظيم الأسرة، بما يسهم في دعم صحة الأم والطفل، وتحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى منها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 28 يناير، بمراكز أبوتشت، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قفط، على أن تبدأ المرحلة الثانية، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 5 فبراير، بمراكز فرشوط، قنا، نقادة، قوص.

وأشار صادق، إلى أن الحملة تُنفذ من خلال جميع الوحدات الصحية الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة مع توفير مختلف وسائل تنظيم الأسرة سواء طويلة المدى أو قصيرة المدى، وبالمجان، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع السيدات المستهدفات خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن المديرية وضعت خطة متكاملة للإعداد الجيد للحملة، مع دعمها بالأطقم الطبية والتمريضية المدربة، لضمان تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالكفاءة المطلوبة.

وأضافت الأمير، أن الحملة تشمل تقديم خدمات تركيب اللولب، واللولب النحاسي، والكبسولات، وصرف الأقراص، إلى جانب عقد ندوات توعوية وتثقيفية للمترددات على الحملة من خلال مسؤولي الإعلام الصحي والرائدات الريفيات بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية.

من جانبه أثنى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على الجهد المبذول من مديرية الصحة بقنا، ومشاركتها الفعالة في كافة المبادرات الصحية والتنموية، لاسيما المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تعنى بالطفولة المبكرة والتنشئة المستدامة.