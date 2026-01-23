صحة قنا تغلق مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بنجع حمادي

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بمركز نجع حمادي يعمل بدون ترخيص رسمي ويدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال الطبى، في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمراجعة الخدمات الطبية المقدمة بالمنافذ الطبية الخاصة ورصد أي مخالفات بها بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين.



قال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن تشغيل مركز لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وبواسطة غير أطباء، يُعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة ويُشكل خطراً مباشراً على صحة وحياة المترددين عليه.

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن المديرية تتعامل بحزم كامل مع أي منشأة تمارس النشاط الطبي خارج الإطار القانوني، داعياً المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل التعامل مع أي مركز علاجي والتأكد من وجود ترخيص رسمي وأطباء مختصين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

أشار الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، إلى أنه بالفحص تبين عدم إلتزام المركز بأي من الإشتراطات القانونية أو المعايير الصحية المعتمدة، وعلى الفور تم غلق وتشميع المركز، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وإحالة المحضر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد همام، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة لضبط المخالفات والتأكد من تقديم الخدمات الطبية من خلال منشآت مرخصة وتحت إشراف طبي متخصص.