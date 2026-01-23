قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
محافظات

صحة قنا تغلق مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بنجع حمادي

يوسف رجب

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بمركز نجع حمادي يعمل بدون ترخيص رسمي ويدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال الطبى، في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بمراجعة الخدمات الطبية المقدمة بالمنافذ الطبية الخاصة ورصد أي مخالفات بها بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين.

 قال وكيل وزارة الصحة بقنا، إن تشغيل مركز لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وبواسطة غير أطباء، يُعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة ويُشكل خطراً مباشراً على صحة وحياة المترددين عليه.

أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن المديرية تتعامل بحزم كامل مع أي منشأة تمارس النشاط الطبي خارج الإطار القانوني، داعياً المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل التعامل مع أي مركز علاجي والتأكد من وجود ترخيص رسمي وأطباء مختصين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

 أشار الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، إلى أنه بالفحص تبين عدم إلتزام المركز بأي من الإشتراطات القانونية أو المعايير الصحية المعتمدة، وعلى الفور تم غلق وتشميع المركز، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وإحالة المحضر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد همام، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة لضبط المخالفات  والتأكد من تقديم الخدمات الطبية من خلال منشآت مرخصة وتحت إشراف طبي متخصص.

قنا مديرية الصحة صحة قنا علاج الإدمان أخبار قنا

