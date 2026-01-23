أخبار قنا .. لجان تفتيش لتأمين غرف الصرف المكشوفة .. إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يدرس تنفيذ أول تجربة للتسوق الراقي وإنشاء ممشى حضاري، ويُوجّه بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، ويشكل لجان تفتيش لتأمين غرف الصرف المكشوفة استجابة لشكاوى الأهالي، وكيل وزارة الصحة يوجّه بتيسير الخدمات لذوي الهمم بالقومسيون الطبي، مدير القوى العاملة يفاجئ مكتب تفتيش وتشغيل نقادة، جامعة قنا تتقدم 471 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس الإسباني، حملة صيانة شاملة لإنارة الطريق الزراعي قنا– نجع حمادي تزامنًا مع موسم القصب، وإصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى.

محافظ قنا يدرس تنفيذ أول تجربة للتسوق الراقي وإنشاء ممشى حضاري

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية، لاستعراض مقترح تنفيذ أول تجربة للتسوق الراقي، وإنشاء ممشى حضاري وسط مدينة قنا، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز جودة الحياة، في خطوة تعكس طموحاً متجدداً نحو تحسين المشهد الحضاري.

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح تطوير المنطقة الواقعة بين شارع مصطفى كامل وشارع 23 يوليو بطول 60 متراً وعرض 18 متراً، باعتبارها موقعاً محوريا يمكن أن يتحول إلى متنفس حضاري ونقطة جذب تجاري وسياحي مميزة لأهالي المدينة.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.. وكيل صحة قنا يوجّه بتيسير الخدمات لذوي الهمم بالقومسيون الطبي

أجرى الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة لمقر القومسيون الطبي بالمحافظة، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، لا سيما الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، في إطار المتابعة الميدانية الصارمة لضمان جودة الخدمات الصحية.

وأكد صادق، ضرورة سرعة إنجاز الطلبات، بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية، ويدعم مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أنه استمع إلى مطالب المواطنين المترددين على القومسيون، ومدى رضاهم عن آليات العمل وسهولة الإجراءات.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ..مدير القوى العاملة بقنا يفاجئ مكتب تفتيش وتشغيل نقادة

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، وتعزيز الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا، على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والالتزام بحسن معاملة الجمهور، وسرعة إنجاز الخدمات، وعدم التهاون مع أي تقصير، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين، ويعكس صورة إيجابية عن مستوى الأداء داخل الجهات الخدمية بالمحافظة.

محافظ قنا يُوجّه بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت اليوم الخميس، بمادة اللغة الانجليزية، مؤكدًا على مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، حتى ينال كل طالب حقه.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اليوم كان هو الأخير بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أعمال التصحيح ستبدأ من السبت المقبل.

جامعة قنا تتقدم 471 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، عن ادراج الجامعة في تصنيف " ويبومتركس الإسباني" نسخة يناير 2026، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز 1282 مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المركز 1753 عالميا من بين 33649 مؤسسة تعليم عالي من 244 دولة مختلفة تم ادراجها في النسخة الأخيرة للتصنيف.

وجاء ترتيب الجامعة في المركز 18 محليا من بين 79 جامعة مصرية مدرجة في نسخة التصنيف الحالية، ويشير التقرير في نسخته الحالية إلى تقدم الجامعة 471 مركزاً عالمياً عن الإصدار السابق الذي بدوره شهد قفزة الجامعة 500 مركزا، ما يشير إلى تقدم 971 مركزا خلال العامين الماضيين.



تزامنًا مع موسم القصب.. حملة صيانة شاملة لإنارة الطريق الزراعي قنا–نجع حمادي

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة وصيانة منظومة الإنارة على الطريق الزراعي "قنا - نجع حمادي."، تزامنا مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، بما يضمن تأمين حركة المواطنين ومقطورات القصب، وتعزيز الرؤية الليلية للحد من الحوادث.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه التحركات الاستباقية، تم وضعها لاستقبال موسم الحصاد، الذي تزداد فيه الكثافات المرورية بشكل ملحوظ، مشددًا على ضرورة خلو الطرق الحيوية من أي أعطال في الإنارة، والعمل على توفير بيئة آمنة لسائقي الجرارات والمواطنين على حد سواء.

إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى

أصيبت 5 طالبات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى، نتج عنه عدد من الإصابات بين الركاب.

استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ قنا يشكل لجان تفتيش لتأمين غرف الصرف المكشوفة

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على ضرورة رصد كافة أشكال شكاوى المواطنين، وما يتم تداوله عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، وتكثيف المرور الدوري لرؤساء المراكز والمدن على الشوارع بكافة القرى والمدن، لمتابعة ورصد جميع الشكاوى والعمل الفوري على حلها.

قام حافظ محمود، رئيس مركز ومدينة قفط، بالتعامل السريع عقب ورود شكوى بوجود إحدى غرف الصرف الصحي المكشوفة والتي تهدد الأهالي، ووجه بسرعة تغطيتها ومعالجة أية ملاحظات تم رصدها، منعًا لوقوع الحوادث، خاصة بالمناطق السكنية والشوارع الحيوية.