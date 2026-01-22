تنفيذًا لتوجيهات المحافظ..مدير القوى العاملة بقنا يفاجئ مكتب تفتيش وتشغيل نقادة

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، وتعزيز الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا، على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والالتزام بحسن معاملة الجمهور، وسرعة إنجاز الخدمات، وعدم التهاون مع أي تقصير، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين، ويعكس صورة إيجابية عن مستوى الأداء داخل الجهات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، أنه في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تم عمل زيارة مفاجئة إلى مكتب تفتيش عمل وتشغيل نقادة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المكتب.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، أن الزيارة التفقدية شملت مراجعة سجلات الحضور والانصراف، وفحص خطوط السير، والاطلاع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث حرص مدير المديرية على الاستماع المباشر لآراء المواطنين المترددين على المكتب، للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة، خاصة فيما يتعلق باستخراج كعب العمل وشهادات قياس مستوى المهارة.

ووجه معوض، الشكر والتقدير لكل من: أمل محمد عثمان، مدير مكتب تشغيل نقادة، وأبو القاسم محمد فهيم، مدير مكتب تفتيش نقادة، وكافة العاملين بالمكتبين، مشيدًا بحالة الانتظام والانضباط في العمل، مؤكدًا أهمية الاستمرار على هذا النهج خدمةً لأبناء المحافظة.