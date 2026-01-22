قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ..مدير القوى العاملة بقنا يفاجئ مكتب تفتيش وتشغيل نقادة

جولة مدير القوى العاملة
جولة مدير القوى العاملة
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، وتعزيز الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ قنا، على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والالتزام بحسن معاملة الجمهور، وسرعة إنجاز الخدمات، وعدم التهاون مع أي تقصير، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين، ويعكس صورة إيجابية عن مستوى الأداء داخل الجهات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، أنه في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تم عمل زيارة مفاجئة إلى مكتب تفتيش عمل وتشغيل نقادة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل المكتب.

وأكد مدير مديرية العمل بقنا، أن الزيارة التفقدية شملت مراجعة سجلات الحضور والانصراف، وفحص خطوط السير، والاطلاع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث حرص مدير المديرية على الاستماع المباشر لآراء المواطنين المترددين على المكتب، للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة، خاصة فيما يتعلق باستخراج كعب العمل وشهادات قياس مستوى المهارة.

ووجه معوض، الشكر والتقدير لكل من: أمل محمد عثمان، مدير مكتب تشغيل نقادة، وأبو القاسم محمد فهيم، مدير مكتب تفتيش نقادة، وكافة العاملين بالمكتبين، مشيدًا بحالة الانتظام والانضباط في العمل، مؤكدًا أهمية الاستمرار على هذا النهج خدمةً لأبناء المحافظة.

قنا مكتب تفتيش مدير القوى العاملة المتابعة الميدانية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون خلال مشاركته في المنتدى الفرنسي للأعمال

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يناقش مع وزير الثقافة الإسباني تعزيز التعاون في السياحة والآثار

الزراعة

لاختيار أفضل أصناف البطاطس.. اتحاد المصدرين ينفذ 50 حقلا إرشاديا وتجريبيا

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد