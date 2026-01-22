قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ122 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
أخبار قنا.. فتح تحقيق موسع فى أزمة امتحان هندسة الشهادة الإعدادية.. وتحصين 106آلاف رأس ماشية

مجلس مدينة نجع حمادى
مجلس مدينة نجع حمادى
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها المحافظ يوجه بالتحقيق في شكاوى أولياء الأمور حول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية، ويكرم المتدربين على لغة الإشارة، الطب البيطرى يبدأ تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضمن خطة حماية الثروة الحيوانية، لجنة لفحص أسباب تأخر تراخيص البناء والتصالح بنجع حمادي بتوجيهات من المحافظ، بدء صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرى،  والعثور على طفل متغيب غارقا فى غرفة صرف صحى بفرشوط.

بعد التسريب.. محافظ قنا يوجه بالتحقيق في شكاوى امتحان الهندسة للإعدادية

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بقنا، بسرعة فحص شكاوى أولياء الأمور من تأخر تسليم أوراق امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، وتأجيله ساعتين، مشدداً على ضرورة الوقوف على جميع ملابسات الواقعة بامتحان الهندسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

فيما أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه لا يوجد تسريب في امتحان مادة الهندسة، ولكن ما حدث أن الامتحان احتوى على خطأ كبير، وتم العمل على التصويب، مما اضطرنا إلى إعادة طباعة الامتحان مرة أخرى، والذي أدى إلى التأخر في وقت تسليم أوراق الامتحان.


 

محافظ قنا يكرم المتدربين على لغة الإشارة

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المتدربين ضمن مبادرة "تواصل"، والتي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة.

وأشار محافظ قنا، إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، وحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.
 

تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضمن خطة حماية الثروة الحيوانية بقنا

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، نجاح مديرية الطب البيطري بقنا، بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير المديرية، في تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية، لحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وحمى سات 1، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملة القومية الثالثة والحملة الاستثنائية للتحصينات، شهدت إنجازًا كبير، لافتًا إلى أنه تم تحصين 74,390 رأس من الأبقار والجاموس، بنسبة إنجاز بلغت 81.3%، إلى جانب تحصين 31,927 رأس من الأغنام والماعز، ليصل إجمالي الحيوانات المحصنة إلى 106,317 رأس ماشية بنسبة إجمالية بلغت 70.7%.
 

قنا.. لجنة لفحص أسباب تأخر تراخيص البناء والتصالح بنجع حمادي

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إنه تم توجيه لجنة لفحص أسباب تأخر أعمال استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة نجع حمادي، شمال المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن اللجنة اطلعت على آليات العمل داخل الادارة الهندسية، مع التوجيه للعاملين بضرورة الاسراع في بحث الطلبات المتأخرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي المدة القانونية طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

محافظ قنا: صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرى

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بشوارع القرى والنجوع، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح عبدالحليم، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، قامت بتنفيذ أعمال تركيب كشافات إنارة جديدة بعدد من الشوارع والطرق بقرى الأشراف ودندرة، بالإضافة إلى إنارة طريق المحروسة الزراعي بمركز قنا.

العثور على طفل متغيب غارقا فى غرفة صرف صحى بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طفل متغيب غارقاً داخل غرفة صرف صحي بنطاق مدينة فرشوط شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على عمر إسماعيل عبدالصبور الشريف، غارقاً داخل غرفة صرف صحى بمدينة فرشوط.
 

قنا امتحان مادة الهندسة الشهادة الإعدادية فرشوط غرفة صرف صحى الثروة الحيوانية أخبار قنا

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

