محافظ قنا يكرم المتدربين على لغة الإشارة

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المتدربين ضمن مبادرة "تواصل"، والتي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وحمادة بدوي، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.





وتأتي المبادرة امتدادًا لالتزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، حيث إن تدريب الموظفين على لغة الإشارة يمثل خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع المؤسسات دون عوائق.



وأشار محافظ قنا، إلى اهتمام الدولة المصرية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي، وحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع.

وأوضح عبدالحليم، أنه تم تكريم 28 متدربًا من مختلف المديريات الخدمية، ومكاتب التأهيل، ومنطقة قنا الأزهرية، إضافة إلى العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق المشترك لضمان وصول الخدمات إلى أصحاب الهمم بكفاءة أعلى.

وأضاف محافظ قنا، بأنه تم عقد جلسات التدريب يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على مدار شهر كامل داخل مقر مركز التدريب بالمحافظة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في تعليم مهارات لغة الإشارة، حيث ركز البرنامج على رفع قدرات المتدربين في أساسيات اللغة ومهاراتها التطبيقية.



