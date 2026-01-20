محافظ قنا يستجيب لاستغاثة أهالي الشيخية من انقطاع المياه

استجاب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لشكوى عدد من المواطنين بشأن انقطاع المياه بقرية الشيخية، مركز قفط، ووجه الجهات المختصة بسرعة فحص موقع الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة انتقال فرق الصيانة إلى الموقع، والذي تبين وجود تسريب ناتج عن جيبولت بالخط المغذي لقريتي الشيخية والمقارين، بقطر 10 بوصة، حيث تم التعامل مع العطل وإصلاح التسريب دون الحاجة إلى غلق المياه، حرصًا على استمرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأنه أثناء الانتهاء من أعمال الإصلاح، تلقى فريق الصيانة بلاغا من رئيسة قرية الشيخية، يفيد بوجود انفجار مياه بمحبس على نفس الخط، وبسؤال الأهالي القاطنين بجوار المحبس، أفادوا بحدوث تلاعب من أحد الأشخاص، ما أدى إلى تلف المحبس وحدوث الانفجار.

وأضاف عرفة، بأن فريق الصيانة قام بغلق المياه مؤقتًا على الخط وذلك للسيطرة على الموقف، وتم تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة للمحبس المتضرر، ثم تم إعادة فتح المياه عقب الانتهاء من الإصلاح، والتأكد من وصول المياه بصورة طبيعية إلى جميع المنازل دون معوقات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم العبث بها، موجهاً باستمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، لضمان انتظام خدمات مياه الشرب بكافة قرى ومراكز المحافظة.