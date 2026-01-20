قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يستجيب لاستغاثة أهالي الشيخية من انقطاع المياه

مياه قنا
مياه قنا
يوسف رجب

استجاب الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لشكوى عدد من المواطنين بشأن انقطاع المياه بقرية الشيخية، مركز قفط، ووجه الجهات المختصة بسرعة فحص موقع الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة انتقال فرق الصيانة إلى الموقع، والذي تبين وجود تسريب ناتج عن جيبولت بالخط المغذي لقريتي الشيخية والمقارين، بقطر 10 بوصة، حيث تم التعامل مع العطل وإصلاح التسريب دون الحاجة إلى غلق المياه، حرصًا على استمرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأنه أثناء الانتهاء من أعمال الإصلاح، تلقى فريق الصيانة بلاغا من رئيسة قرية الشيخية، يفيد بوجود انفجار مياه بمحبس على نفس الخط، وبسؤال الأهالي القاطنين بجوار المحبس، أفادوا بحدوث تلاعب من أحد الأشخاص، ما أدى إلى تلف المحبس وحدوث الانفجار.

وأضاف عرفة، بأن فريق الصيانة قام بغلق المياه مؤقتًا على الخط وذلك للسيطرة على الموقف، وتم تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة للمحبس المتضرر، ثم تم إعادة فتح المياه عقب الانتهاء من الإصلاح، والتأكد من وصول المياه بصورة طبيعية إلى جميع المنازل دون معوقات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم العبث بها، موجهاً باستمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، لضمان انتظام خدمات مياه الشرب بكافة قرى ومراكز المحافظة.

قنا الشيخية انقطاع المياه مركز قفط شركة مياه الشرب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد