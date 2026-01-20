أخبار قنا.. تأمين رحلة نقل القصب من الزراعات للمصانع.. ضبط مدمن أشعل النار في ضريح الغرابلي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يوجه بإنهاء أزمة مخلفات العديسية استجابة لشكاوى المواطنين، توصيل الكهرباء لمدينة"الأمل"و"قنا جاردنز"و"المنطقة الحرفية" بقوص، حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة في أبوتشت، المحافظ يناقش مقترح الخطة الاستثمارية 2026\2027، لصوص يستولون على مشغولات ذهبية تاجر ذهب أمام قرية الحجيرات ، مدمن يشعل النيران في ضريح الغرابلى بنجع حمادي، المحافظ يشدد بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين بالإدارات الهندسية ويصدر تعليمات مشددة لتأمين رحلة نقل القصب من الزراعات إلى المصانع، والمستشفى العام ينجح في إعادة تعبيرات الوجه لمريض عشريني.





استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة مخلفات العديسية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة نظافة عامة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واستجابة لشكاوى المواطنين من أهالى قرية العديسية التابعة لمركز قنا، بشأن تراكم القمامة والمخلفات على امتداد ترعة القرية، والتي كانت تمثل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وتنفيذ أعمال رفع وإزالة المخلفات المتراكمة، وتطهير المنطقة بالكامل، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض.

قنا.. توصيل الكهرباء لمدينة"الأمل"و"قنا جاردنز"و"المنطقة الحرفية" بقوص

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا، ضمن اللقاءات المتعددة لمناقشة، توصيل الكهرباء لمدينة الأمل بنجع حمادي، ومشروع "قنا جاردنز"، ومشروع "المنطقة الحرفية" بالعقب بقوص، وذلك ضمن خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

ناقش الاجتماع، دراسة مقترح لإنشاء محطة محولات كهرباء بقدرة 220 ميجا وات على الطريق الصحراوي الغربي، لتغذية مدينتي" قنا غرب، ومشروع "قنا جاردنز"، بالتيار الكهربائي الدائم، بالإضافة إلى تلبية التوسعات التي ستشهدها مدينة قنا من الكهرباء، لتصبح مركزًا رئيسيا للأعمال والخدمات اللوجستية في جنوب الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية في المدن الجديدة وتشجيع المواطنين على السكن فيها، لدعم مشاريع التنمية العمرانية والاقتصادية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة في أبوتشت بقنا

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حملات مواجهة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بمركز أبوتشت شمال المحافظة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، للتصدي لأى مخالفات في المهد.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، حملات مكثفة في نطاق الوحدة المحلية، والتي تمكنت من إزالة عدد من الحالات بقرية الحسينات، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والإسمنت.

تطوير الطرق والأسواق.. محافظ قنا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية 2026\2027



عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الوحدات المحلية، ولجنة التخطيط، لمناقشة مقترح إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027م، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تناول الاجتماع، مناقشة المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة مثل، "رفع كفاءة الطرق العامة والداخلية عبر الرصف وتركيب الإنترلوك، لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الحوادث، بجانب رفع كفاءة مد الشبكة الكهربائية.

لصوص يستولون على مشغولات ذهبية تاجر ذهب بقنا

تعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة والاستيلاء على ما بحوزته من مشغولات ذهبية أثناء مروره أمام قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتعرض تاجر ذهب لواقعة استيقاف من قبل لصوص مجهولين، حيث قاموا بالاستيلاء على كمية مشغولات ذهبية كانت بحوزته، أثناء مروره أمام قرية الحجيرات.

مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي



تمكنت قوة أمنية بـ قنا، من ضبط مدمن مخدرات أشعل النيران في ضريح لأحد أولياء الله الصالحين بقرية الغربى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

وجرى التحفظ على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف الدوافع وراء ارتكاب هذا الفعل تجاه الضريح.

محافظ قنا يشدد بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين بالإدارات الهندسية



وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة متابعة آليات تقدم الخدمات للمواطنين بالإدارات الهندسية، لسرعة إنجاز الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومدى تطبيق اللوائح المنظمة للعمل، وضرورة التفاعل المباشر وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شكاوى المواطنين والعمل على حلها، داخل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة آليات إنهاء الإجراءات في التوقيتات المحددة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يحقق مصلحة المواطنين.

مع انطلاق موسم الحصاد.. تعليمات مشددة من محافظ قنا لتأمين رحلة نقل القصب



وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، مؤكداً ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتيسير عملية نقل المحصول من الزراعات وصولاً إلى المصانع، بما يحقق انسيابية فى الحركة المرورية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد عبدالحليم، على عدم وقوف الجرارات والسيارات المحملة بمحصول القصب، على الطرق الرئيسية والفرعية نهارًا أو ليلًا، إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على التزام جميع الجرارات بوضع عاكس ومثلثات فسفورية، على الجرارات والمقطورات، لتأمين الرؤية ليلًا.

بعد حادث سير.. مستشفى قنا العام ينجح في إعادة تعبيرات الوجه لمريض عشريني



نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى قنا العام، في إجراء جراحة دقيقة لمريض فى العقد الثاني من العمر، أُصيب بكسر بعظام الوجنة إثر حادث سير، ما أدى إلى اختلال فى وظائف الوجه وعدم تناسق واضح في تعبيراته.



وكان المريض حضر إلى قسم الاستقبال بمستشفى قنا العام، في حالة طارئة، حيث جرى التعامل الفوري معه، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي أكدت وجود كسر بعظام الوجنة، وعلى الفور تقرر دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

