قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير
بتصميم رياضي فاخر.. نظرة شاملة عن هونشي HS3
وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
ـم تحكي مأساة.. أب يتجرد من كل مشاعر الإنسانية ويعذب ابنته حتى الموت
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. خطأ شائع يقع فيه كثيرون
أسعار الكهرباء بكافة الشرائح المنزلي والتجاري
صدمة جديدة تضرب منتخب المغرب بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا 2025
شبهه بالتيس المربوط في عربة.. زعيم كوريا الشمالية يقيل نائب رئيس الوزراء
أحب الأعمال إلى الله خلال شهر شعبان 2026.. لا تحرم نفسك من الثواب
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. تأمين رحلة نقل القصب من الزراعات للمصانع.. ضبط مدمن أشعل النار في ضريح الغرابلي

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يوجه بإنهاء أزمة مخلفات العديسية استجابة لشكاوى المواطنين، توصيل الكهرباء لمدينة"الأمل"و"قنا جاردنز"و"المنطقة الحرفية" بقوص، حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة في أبوتشت، المحافظ يناقش مقترح الخطة الاستثمارية 2026\2027، لصوص يستولون على مشغولات ذهبية تاجر ذهب أمام قرية الحجيرات ، مدمن يشعل النيران في ضريح الغرابلى بنجع حمادي، المحافظ يشدد بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين بالإدارات الهندسية ويصدر تعليمات مشددة لتأمين رحلة نقل القصب من الزراعات إلى المصانع، والمستشفى العام ينجح في إعادة تعبيرات الوجه لمريض عشريني.

 

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة مخلفات العديسية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة نظافة عامة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واستجابة لشكاوى المواطنين من أهالى قرية العديسية التابعة لمركز قنا، بشأن تراكم القمامة والمخلفات على امتداد ترعة القرية، والتي كانت تمثل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وتنفيذ أعمال رفع وإزالة المخلفات المتراكمة، وتطهير المنطقة بالكامل، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض.

قنا.. توصيل الكهرباء لمدينة"الأمل"و"قنا جاردنز"و"المنطقة الحرفية" بقوص

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا، ضمن اللقاءات المتعددة لمناقشة، توصيل الكهرباء لمدينة الأمل بنجع حمادي، ومشروع "قنا جاردنز"،  ومشروع "المنطقة الحرفية" بالعقب بقوص، وذلك ضمن خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

ناقش الاجتماع، دراسة مقترح لإنشاء محطة محولات كهرباء بقدرة 220 ميجا وات على الطريق الصحراوي الغربي، لتغذية مدينتي" قنا غرب، ومشروع "قنا جاردنز"، بالتيار الكهربائي الدائم، بالإضافة إلى تلبية التوسعات التي ستشهدها مدينة قنا من الكهرباء، لتصبح مركزًا رئيسيا للأعمال والخدمات اللوجستية في جنوب الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية في المدن الجديدة وتشجيع المواطنين على السكن فيها، لدعم مشاريع التنمية العمرانية والاقتصادية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة في أبوتشت بقنا

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حملات مواجهة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بمركز أبوتشت شمال المحافظة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، للتصدي لأى مخالفات في المهد.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، حملات مكثفة في نطاق الوحدة المحلية، والتي تمكنت من إزالة عدد من الحالات بقرية الحسينات، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والإسمنت.

تطوير الطرق والأسواق.. محافظ قنا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية 2026\2027
 

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الوحدات المحلية، ولجنة التخطيط، لمناقشة مقترح إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027م، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تناول الاجتماع، مناقشة المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة مثل، "رفع كفاءة الطرق العامة والداخلية عبر الرصف وتركيب الإنترلوك، لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الحوادث، بجانب رفع كفاءة مد الشبكة الكهربائية.

لصوص يستولون على مشغولات ذهبية تاجر ذهب بقنا

تعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة والاستيلاء على ما بحوزته من مشغولات ذهبية أثناء مروره أمام قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتعرض تاجر ذهب لواقعة استيقاف من قبل لصوص مجهولين، حيث قاموا بالاستيلاء على كمية مشغولات ذهبية كانت بحوزته، أثناء مروره أمام قرية الحجيرات.

مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي


تمكنت قوة أمنية بـ قنا، من ضبط مدمن مخدرات أشعل النيران في ضريح لأحد أولياء الله الصالحين بقرية الغربى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

وجرى التحفظ على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف الدوافع وراء ارتكاب هذا الفعل تجاه الضريح.

محافظ قنا يشدد بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين بالإدارات الهندسية


وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة متابعة آليات تقدم الخدمات للمواطنين بالإدارات الهندسية، لسرعة إنجاز الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومدى تطبيق اللوائح المنظمة للعمل، وضرورة التفاعل المباشر وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شكاوى المواطنين والعمل على حلها، داخل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة آليات إنهاء الإجراءات في التوقيتات المحددة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يحقق مصلحة المواطنين.

مع انطلاق موسم الحصاد.. تعليمات مشددة من محافظ قنا لتأمين رحلة نقل القصب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع انطلاق موسم حصاد قصب السكر، مؤكداً ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتيسير عملية نقل المحصول من الزراعات وصولاً إلى المصانع، بما يحقق انسيابية فى الحركة المرورية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وشدد عبدالحليم، على عدم وقوف الجرارات والسيارات المحملة بمحصول القصب، على الطرق الرئيسية والفرعية نهارًا أو ليلًا، إلا في حالات الضرورة القصوى، مع التأكيد على التزام جميع الجرارات بوضع عاكس ومثلثات فسفورية، على الجرارات والمقطورات، لتأمين الرؤية ليلًا.

بعد حادث سير.. مستشفى قنا العام ينجح في إعادة تعبيرات الوجه لمريض عشريني
 

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى قنا العام، في إجراء جراحة دقيقة لمريض فى العقد الثاني من العمر، أُصيب بكسر بعظام الوجنة إثر حادث سير، ما أدى إلى اختلال فى وظائف الوجه وعدم تناسق واضح في تعبيراته.

وكان المريض حضر إلى قسم الاستقبال بمستشفى قنا العام، في حالة طارئة، حيث جرى التعامل الفوري معه، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي أكدت وجود كسر بعظام الوجنة، وعلى الفور تقرر دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.
 

قنا محافظة قنا نجع حمادى ضريح الغرابلى نقل القصب أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ريهام عاصم

الفنان محمد علي رزق يعلن وفاة الاستايلست الشابة ريهام عاصم

ترشيحاتنا

شيلبي GT350 Convertible

شيلبي تعيد إطلاق GT350.. أداء مميز وبسقف مكشوف

تسلا

كندا تفتح أبوابها للسيارات الكهربائية الصينية وتسلا في الصدارة

بي واي دي ATTO موديل 2026

شاهد.. بي واي دي ATTO موديل 2026

بالصور

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد