مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي

تمكنت قوة أمنية بـ قنا، من ضبط مدمن مخدرات أشعل النيران في ضريح لأحد أولياء الله الصالحين بقرية الغربى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى.

وجرى التحفظ على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف الدوافع وراء ارتكاب هذا الفعل تجاه الضريح.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد تعرض ضريح بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادى لحريق من قبل أحد الأشخاص.

وتبين أن شاب مدمن للمواد المخدرة أشعل النيران في الضريح، وتسبب في حدوث تلفيات بالضريح، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.