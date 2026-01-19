حملات مكثفة لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة في أبوتشت بقنا

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حملات مواجهة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بمركز أبوتشت شمال المحافظة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، للتصدي لأى مخالفات في المهد.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، حملات مكثفة في نطاق الوحدة المحلية، والتي تمكنت من إزالة عدد من الحالات بقرية الحسينات، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والإسمنت، بإشراف محمد ضمراني، رئيس قرية بخانس.

كما تمكنت حملة موازية، من تنفيذ إزالات فورية لتعديات عبارة عن أسوار مشيدة بالطوب الأبيض والإسمنت، وذلك بمنطقة النجمة والحمران بقرية قصير بخانس، بإشراف البدري عبدالغني، رئيس القرية.

وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لقرية سمهود، حملة لاسترداد قطع أراضي أملاك دولة، بناحية بلاد المال بحري، بإشراف ربيع منصور، رئيس القرية، وذلك من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينةأبوتشت، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

