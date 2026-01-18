مدير مستشفى قنا العام: قدمنا نصف مليون خدمة طبية خلال 2025

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى قدّم خلال عام 2025 أكثر من نصف مليون خدمة طبية، بإجمالي 512,840 حالة، في مختلف الأقسام والتخصصات الطبية، وذلك في إطار الدعم والمتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وفى إطار الدور المجتمعى للمستشفى بتوفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الديب، بأن العيادات الخارجية استقبلت 185,713 حالة بمختلف التخصصات الطبية، فيما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ عدد 190,617 حالة على مدار 24 ساعة يوميًا، مؤكدًا الدور المحوري للقسم في التعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن المستشفى أجرى خلال العام 12,684 عملية جراحية ومناظير وقساطر قلبية، شملت مختلف التخصصات الطبية والجراحية، من بينها الجراحة العامة، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، النساء والتوليد، إلى جانب إجراءات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية، بما يعكس تطور مستوى الخدمات التخصصية وقدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة.

وأضاف الديب، بأن قسم الأشعة قدّم خدماته لعدد 97,826 حالة، شملت الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، الموجات فوق الصوتية، الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى أشعات القسطرة القلبية، بما يسهم في دعم دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، بأن هذه المؤشرات تعكس حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، مشددًا على استمرار العمل وفق خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين جودة الأداء، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة قنا ووزارة الصحة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام مستشفى قنا العام بمواصلة تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة لأبناء محافظة قنا، والعمل المستمر على تطوير الأقسام المختلفة بما يلبّى احتياجات المواطنين الصحية.