بيطري قنا ينفذ حملة لتحصين الكلاب الضالة بمركز قوص

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، حملة مكبرة لتطعيم وتحصين الكلاب الضالة بنطاق مركز قوص، في إطار رؤية الدولة المصرية "مصر 2030"، التي تستهدف التعامل الآمن والرحيم مع الكلاب الضالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، علاء فاروق، و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتحت إشراف الدكتور ماهر، سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا.



وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بملف الكلاب الضالة، من خلال تطبيق أساليب علمية وآمنة في التعامل معها، بما يحقق التوازن بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وسلامة المواطن القنائي.

وأشار سباق، إلى أن إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية، تمكنت من تحصين 37 كلبًا ضالًا بنطاق مركز قوص، بالإضافة إلى توعية المواطنين والمربين بمبادئ الرفق بالحيوان، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض لحماية الصحة العامة ودعمًا لمنظومة الوقاية البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بقنا، أن الحملة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتور الحسيني عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة، وقيادة الدكتورة نجلاء محمود مدير الإدارة، وبمشاركة فريق عمل متكامل من أطباء المديرية وإدارة قنا البيطرية، وعوض عبد الوهاب، وعبد الرحمن سمير، والدكتورة منى رضوان، وعبد النبي عويضة، صبري حسن، وبالتعاون مع المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر بقنا.