قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة القصف مجددًا.. نسف أحياء سكنية وارتفاع عدد الضحايا رغم اتفاق التهدئة
إريك شيل يعلن تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل موقعة يانج أفريكانز
أوغندا: انتخاب الرئيس يويري موسيفيني لولاية سابعة
الفرعونيّة للبترول تحفر أول بئر استكشافي عميق وتنتج 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة
رئيس الوزراء الكندي يعتزم قبول عرض العمل كمستشار في مجلس السلام بغزة
صقيع وسحب منخفضة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب مصر خلال ساعات
بدلاء مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا
ريال مدريد يحقق الفوز أمام ليفانتي في الدوري الإسباني
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري قنا ينفذ حملة لتحصين الكلاب الضالة بمركز قوص

حملة الطب البيطرى بقنا
حملة الطب البيطرى بقنا
يوسف رجب

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، حملة مكبرة لتطعيم وتحصين الكلاب الضالة بنطاق مركز قوص، في إطار رؤية الدولة المصرية "مصر 2030"، التي تستهدف التعامل الآمن والرحيم مع الكلاب الضالة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة، علاء فاروق، و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتحت إشراف الدكتور ماهر، سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا.
 

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بملف الكلاب الضالة، من خلال تطبيق أساليب علمية وآمنة في التعامل معها، بما يحقق التوازن بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وسلامة المواطن القنائي.

وأشار سباق، إلى أن إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية، تمكنت من تحصين 37 كلبًا ضالًا بنطاق مركز قوص، بالإضافة إلى توعية المواطنين والمربين بمبادئ الرفق بالحيوان، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض لحماية الصحة العامة ودعمًا لمنظومة الوقاية البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطرى بقنا، أن الحملة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتور الحسيني عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة، وقيادة الدكتورة نجلاء محمود مدير الإدارة، وبمشاركة فريق عمل متكامل من أطباء المديرية وإدارة قنا البيطرية، وعوض عبد الوهاب، وعبد الرحمن سمير، والدكتورة منى رضوان، وعبد النبي عويضة، صبري حسن، وبالتعاون مع المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر بقنا. 

قنا بيطري قنا حملة لتحصين الكلاب الضالة مركز قوص الكلاب الضالة إدارة الرفق بالحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

مباراة مصر ونيجيريا

غياب رباعي أساسي عن لقاء البرونزية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد