محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل

قرر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إعفاء سيارات ذوي الهم من رسوم دخول كورنيش النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الدعم لذوي الهمم، بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة.



وأكد محافظ قنا، بأن القرار جاء إيمانا عميقا بأهمية تلك الفئة من أبنائنا وضرورة العمل علي تنفيذ توجيهات الحكومة والقيادة السياسية بتوفير كافة سبل الدعم لأبناء من ذوي الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع للاستفادة من طاقاتهم الهائلة في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ قنا، إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أولي تلك الفئة اهتمامًا خاصًا وغير مسبوق تأكيدا علي أهميتهم وضرورة تضافر كافة جهود الدولة لتخفيف المعاناة عن كاهل أسرهم ودمجهم بشكل طبيعي في صفوف المجتمع المصري.



وأوضح عبدالحليم، بأن مشروع كورنيش النيل يُعد ثمرة جهد مشترك شارك فيه المحافظ السابق، ومديرية الإسكان، والشركة المنفذة، حتى خرج بالشكل الحضاري اللائق الذي يليق بأبناء محافظة قنا.

وأضاف محافظ قنا، بأن الكورنيش لا يقتصر دوره على كونه متنفسًا ترفيهيًا فحسب، بل يمثل مساحة مفتوحة لاستضافة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ومتاح لكافة المواطنين مجانًا، في إطار مشروعات التنمية العمرانية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة.



ونوه محافظ قنا، إلى قرب بدء التشغيل التجريبي لكورنيش النيل، موضحًا أنه سوف يتم بدء التشغيل فور تسلّم أعمال التطوير رسميًا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك تمهيدًا لافتتاحه بشكل كامل أمام المواطنين بعد الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية.