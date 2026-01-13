يذكرنا بعصر الإقطاعيين.. ربط سيارة موظف بسلسلة حديدية ركنت مكان مدرس يثير الاستياء فى قنا

تسببت واقعة ربط باب سيارة موظف بسلسلة حديدية فى استراحة مخصصة للسيارت بجامعة قنا، فى حالة من الاستياء بين موظفى الجامعة ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، لما تحمله من نظرة طبقية تفرق بين أبناء المجتمع الواحد وتصنع حواجز قضى عليها الدستور والقانون، ومن قبلهم الإنسانية والأديان السماوية.

الواقعة التى حملت نوعاً من الطبقة البغيضة تحولت إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعى وفى حكايات الموظفين داخل الجامعة وخارج أسوارها، بعدما انتشرت صور الواقعة على الصفحات كما تنتشر النار فى الهشيم، لما تحمله من رسائل سلبية تسعى الدولة بكل مؤسساتها للحد منها ومحاربتها بشتى الوسائل.

الحكايات المتداولة عن الواقعة لم تتوقف عند حد الاستنكار أو الاستهجان فقط، لكنها تخطت ذلك للمطالبة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة التى تعيد للأذهان عصر الإقطاع الذى ولى وراح، مع اتخاذ عقاب أو إجراء رادع لعضو هيئة التدريس، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال التى تتنافى مع تعاليم الأديان، ويلفظها كل إنسان عاقل.



من جانبه قرر الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، إلغاء تخصيص أماكن ركن سيارات خاصة لأعضاء هيئة التدريس بمستشفيات قنا الجامعية، وإزالة جميع السلاسل وإتاحة الباركنج للجميع دون تمييز، لافتاً إلى أن هذه الأماكن ليست ملكية خاصة لأحد وأنها للجميع بلا استثناء.

فيما أكد مصدر بالجامعة، بأن الواقعة محل تحقيق من قبل الشئون القانونية بالجامعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لعدم تكرار مثل هذه المواقف.

وكان مستشفى قنا الجامعى شهد واقعة مسيئة بطلها عضو هيئة تدريس، حيث فوجىء بسيارة موظف مركونة فى المكان المخصص لسيارته، فأحضر سلسلة حديدية وربطها فى باب سيارة الموظف، عقاباً له على أخذ مكان سيارته، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين الموظفين العاملين بالمستشفى.





