إصابة موظفة سقطت من القطار على الرصيف بقنا

أصيبت موظفة عقب سقوطها من قطار على شريط السكة الحديد بنطاق محطة فاو غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة سيدة عقب سقوطها من قطار بمحطة فاو غرب بمركز دشنا بقنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

وتبين من المعلومات الأولية، أن موظفة بالوحدة المحلية سقطت من القطار أثناء محاولتها النزول، ما تسبب في إصابتها ونقلها إلى المستشفى للوقوف على حالتها الصحية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.