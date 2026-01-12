إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة أثناء التدفئة بقنا

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بحروق متنوعة بأجسادهم، عقب اندلاع نيران تدفئة بهم، أثناء تواجدهم داخل منزلهم بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة مسن وابنيه وحفيديه، بحروق متنوعة ، أثناء تواجدهم أمام موقد للتدفئة داخل منزلهم بقرية حجازة قبلى بمركز قوص.

وتبين من المعلومات الأولية، أن المسن وابنه وابنته وحفيديه، كانوا يجلسون أمام نيران تدفئة، فأمسكت النيران بهم واحد بعد آخر وتسببت فى إصابتهم بحروق متفرقة بأجسادهم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.