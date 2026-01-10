دون إصابات..السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بالطابق الثانى داخل أحد العقارات وسط مدينة قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى شقة سكنية بأحد العقارات بمدينة قنا، دون أن يسفر عن أى إصابات بين سكان الشقة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتي إطفاء للتعامل الفورى مع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية الشقق المجاورة فى العقار.

وتبين أن الحريق اندلع فى محتويات شقة بالطاق الثانى داخل عقار من عدة طوابق، دون أن يسفر عن أى إصابات بين السكان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.