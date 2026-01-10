جولة تفقدية لمدير تعليم قنا لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل

أجرى هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارة قنا التعليمية، لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى2025/2026م.حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، منذ الصباح الباكر، على المتابعة الميدانية، لمراكز الأسئلة، واللجان الامتحانية، لضمان انتظام توزيع مظاريف الأسئلة وأوراق الامتحانات، مشددًا على ضرورة التأكد من سلامة الأختام على المظاريف قبل تحركها إلى مقار اللجان، لضمان وصولها في الوقت المحدد وبسرية تامة، وفق الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.





وأكد الصابر، على رؤساء اللجان، بضرورة توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، خلال فترة الامتحانات، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات بكل حزم، لتحقيق الانتظام داخل اللجان، مع وضع مصلحة الطالب في المقام الأول.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، علي عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين داخل اللجنة، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي مشكلة طارئة، لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر.

وأوضح الصابر، بأن هناك التزام بتعليمات الوزارة الخاصة بانتظام سير أعمال الامتحانات، تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.