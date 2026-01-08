محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة100%

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأحمد يوسف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، حيث أشاد الحضور بالدور الحيوي الذي يقوم به فرق العمل داخل منظومة الشكاوى وما يبذلونه من جهود لضمان سرعة فحص الشكاوى والرد عليها بدقة وفاعلية.

وشمل التكريم 35 من العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية من موظفي المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤولي مجالس المدن المختصين بالمنظومة تقديرا لدورهم الفعال في متابعة الشكاوى الواردة والعمل على حلها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

كما شمل التكريم مسؤولي منظومة الشكاوى بمديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والتعليم الفني والزراعة، حيث أكد محافظ قنا استمرار دعم المحافظة لتطوير المنظومة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الأداء الحكومى.

وخلال فعاليات التكريم أكد محافظ قنا، أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق نسبة الاستجابة الكاملة على الشكاوى يعكس حجم الجهد المبذول وروح العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف عبدالحليم، بأن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف شكاوى المواطنين باعتباره أداة فعالة لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري وأكثر شفافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أوضح أن المحافظات استحوذت على نسبة 26% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر ديسمبر، وأن أغلب المحافظات حققت نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى من بينها محافظة قنا التي جاءت ضمن المحافظات الأعلى أداء على مستوى الجمهورية.

