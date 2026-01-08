قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق
غضب الكوكب يهدد البشر والاقتصاد.. الأرض لا تهدأ و رصد 55 زلزالا يوميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة100%

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأحمد يوسف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية وعمرو التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، حيث أشاد الحضور بالدور الحيوي الذي يقوم به فرق العمل داخل منظومة الشكاوى وما يبذلونه من جهود لضمان سرعة فحص الشكاوى والرد عليها بدقة وفاعلية.

وشمل التكريم 35 من العاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية من موظفي المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، إلى جانب مسؤولي مجالس المدن المختصين بالمنظومة تقديرا لدورهم الفعال في متابعة الشكاوى الواردة والعمل على حلها وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

كما شمل التكريم مسؤولي منظومة الشكاوى بمديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والتعليم الفني والزراعة، حيث أكد محافظ قنا استمرار دعم المحافظة لتطوير المنظومة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الأداء الحكومى.

وخلال فعاليات التكريم أكد محافظ قنا، أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق نسبة الاستجابة الكاملة على الشكاوى يعكس حجم الجهد المبذول وروح العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف عبدالحليم، بأن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف شكاوى المواطنين باعتباره أداة فعالة لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري وأكثر شفافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أوضح أن المحافظات استحوذت على نسبة 26% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر ديسمبر، وأن أغلب المحافظات حققت نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى من بينها محافظة قنا التي جاءت ضمن المحافظات الأعلى أداء على مستوى الجمهورية.
 

قنا منظومة الشكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله ينضم لأسرة مسلسل "إعلام وراثة" لرمضان 2026

ريهام عبد الغفور

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يعلن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور

نادر العباسي

السيمفونى يواصل الرحلة فى الموسيقى العالمية بالأوبرا

بالصور

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ياسمين صبري تخطف الأنظار بجيب قصيرة فوق الركبة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد