حقيقة توقيع عقوبة مالية على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

كشف الناقد الرياضي احمد درويش، حقيقة توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التعادل أمام زد، فى الدوري المصري الممتاز.

وكتب درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: لا صحة لما تردد عن فرض خصومات مالية على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع زد، لا يوجد بند في اللائحة الداخلية للفريق ينص على فرض خصومات مالية أو أي عقوبات نتيجة التعادل في المباريات"

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.