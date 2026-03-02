أمير مرتضى منصور يكشف عن ما ينوي القيام به لو كان رئيسا للأهلي.. ويؤكد مجلس لبيب هدّ اللي عملناه

أطلق أمير مرتضى منصور سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج أسرار، تناول خلالها عددًا من الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك، إلى جانب رؤيته لأوضاع الكرة المصرية، وذلك في حوار اتسم بالصراحة والانتقادات المباشرة.



أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟



وجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤال لأمير مرتضى منصور، :«ماذا ستفعل لو أصبحت رئيسًا للنادي الأهلي؟»، وأجاب ساخرًا: "هبيع النادي الأهلي للزمالك".

وقال أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار،: «لو أصبحت وزيرًا للشباب والرياضة، سأحل كلا من مجلس اتحاد الكرة ومجلس الزمالك.. هحل الاتنين».

واختار أمير مرتضى منصور، هاني أبو ريدة على حساب جمال علام في مقارنة بينهما، مؤكدًا ان نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، هو اللاعب المخلص للزمالك، وذلك خلال رده على سؤال: «مين مخلص أكتر للزمالك، ميدو ولا شيكابالا؟».

وتابع: «كلام وتصريحات أحمد سليمان ورئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب، يتسببون في وقوع الضرر على نادي الزمالك، النادي بيضر أكتر، من تصريحاتهم».

أمير مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ أفضل من جون إدوارد في منصب إدارة الكرة



أكد أمير مرتضى منصور أن الكابتن سيد عبد الحفيظ أفضل من جون إدوارد في منصب مدير الكرة، مشيرًا إلى خبرته وكفاءته في إدارة شؤون الفريق، وقدرته على تحقيق الانضباط والتنظيم داخل النادي، قائلًا: «ده شغلانه وده شغلانه، وسيد عبد الحفيظ هو الأفضل».

وحول اللاعب الذي ندم على التعاقد معه في الزمالك، قال أمير مرتضى منصور، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار،: «ندمت على التعاقد مع اللاعب المغربي خالد بوطيب، وزعلت على رحيل أشرف بن شرقي من الزمالك».

وأكد أنه يفضل حسام حسن في الوقت الحالي كمدير فني للمنتخب بدلًا من المدرب الأجنبي.

وأوضح أمير مرتضى منصور أنه يفضل أن يمتلك سيارة «فيرنا بيضا» على حساب مرسيدس حمراء.

وردًا على سؤال: من المدافع الأقوى بين حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم؟، قال: «حسام عبد المجيد استطاع في وقت قصير إثبات نفسه في الزمالك وفي صفوف المنتخب، بينما احتاج ياسر إبراهيم لوقت أطول لاكتساب الخبرة والوصول لهذا المستوى من الأداء».

أمير مرتضى منصور: عمرو الجنايني وجمال العدل لم يخدما الزمالك في أي فترة



كشف أمير مرتضى منصور عن توقعاته لموسم الدوري المصري 2025/2026، متمنيا حصول الزمالك على هذه النسخة من الدوري، قائلًا :«الزمالك دائمًا ضد المنطق، الزمالك لو خد الدوري السنادي هيكون عمل موسم تاريخي في ظل التحديات أمام الفريق».

وشدد أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، على أن هناك بعض العشوائية التي تحدث في بعض المباريات، مضيفًا: «لو الزمالك خد الدوري السنة دي، هيكون دوري الجماهير والناشئين، وليس أحد آخر»، مؤكدًا أن معتمد جمال هو الأفضل لتدريب الزمالك أكثر من أيمن الرمادي.

وتطرق أمير مرتضى منصور إلى عدد من الملفات الإدارية الهامة للنادي، مؤكدًا أن المستشار مرتضى منصور رفع قضية ضد قرار وزير الإسكان، وأن هناك جلسة محددة في شهر مارس، معربًا عن أمله في استعادة أرض النادي.

وأوضح أمير مرتضى منصور أنه يُقدر كلا من عمرو الجنايني وجمال العدل، مضيفًا أنهما لم يخدموا الزمالك في أي فترة، مضيفًا: "أكبر غلطة للمجلس الحالي إنهم نزلوا الانتخابات".

أمير مرتضى منصور: مجلس لبيب مسؤول عن 11 قضية إيقاف قيد للزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، أن الفرق بين مجلس مرتضى منصور ومجلس حسين لبيب أصبح واضحًا للجميع بعد سنوات من رحيل مجلس إدارة مرتضى منصور، موضحًا أنه لم يكن يتمنى أن يصل الوضع الحالي إلى ما هو عليه.

وشدد على أن أي زملكاوي لن يكون راضيًا تمامًا عن الوضع الحالي، قائلًا: «اعتقد يعني باين للناس كلها، ما كنتش أتمنى ده يحصل طبعًا».

وأشار أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، إلى أن الزمالك تعرض لإيقاف قيد رقم 11 خلال سنتين ونصف، موضحًا أن مجلس مرتضى منصور لم يكن مسؤولًا عن هذه القرارات، وجميع حالات إيقاف القيد كانت خلال فترة مجلس حسين لبيب.

ونوه أمير مرتضى منصور، بأن مجلس مرتضى منصور، خلال توليه إدارة النادي من 2013 وحتى 2020، لم يتعرض النادي لأي حالات إيقاف قيد، بل على العكس، بعد عودة المجلس في 2021 تم فك التجميد، وتم تنفيذ صفقات جديدة وتمكن الفريق من الفوز بالدوري والكأس.

وشدد أمير مرتضى منصور على أن مجلس حسين لبيب هو المسؤول عن كل حالات إيقاف القيد الحالية، موضحًا أن هذا المجلس شارك في الانتخابات بالقائمة الحاملة لرؤية واضحة، إلا أنهم لم ينفذوا برنامجهم الذي وعدوا بتنفيذه.



أمير مرتضى منصور: أُفضِّل رحيل عبد الله السعيد عن الزمالك.. وزعلت على رحيل بن شرقي



كشف أمير مرتضى منصور، عن اسم اللاعب الذي يفضل رحيله عن نادي الزمالك في هذا التوقيت، قائلًا إنه يختار رحيل اللاعب عبد الله السعيد، موضحًا أن وجوده في مركزه الحالي؛ يعيق تقدم الشباب الواعدين الصاعدين، وقال: «لو هتخار بين عبد الله السعيد ولا شيكو بانزا؟.. هختار عبد الله السعيد يمشي، عبد الله خلاص كبير في السن».

وتحدث أمير مرتضى منصور، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، عن اللاعب الذي يريد تعاقد الزمالك معه خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يعجب دائمًا بلاعب الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي مصطفى فتحي.

وأكد أن مستوى اللاعبين الحالي لا يرتقي إلى ما كان عليه الحال في السابق، إلا أنه يرى أن مصطفى فتحي يملك القدرة على إضافة قيمة للفريق.

وعن موقف أمير مرتضى منصور من بعض التعاقدات السابقة، علق قائلاً: «ندمت على التعاقد مع اللاعب المغربي خالد بوطيب، وزعلت على رحيل أشرف بن شرقي من الزمالك».

أمير مرتضى منصور: ظهور أحمد سليمان الإعلامي تضارب مصالح واضح مع مجلس الزمالك





قال أمير مرتضى منصور، إن أي عضو مجلس إدارة لا يجوز أن يكون موظفًا في قناة إعلامية وفي نفس الوقت عضوًا بالمجلس، مشيرًا إلى الكابتن احمد سليمان يعتاد الظهور الإعلامي رغم كونه عضوًا بمجلس إدارة الزمالك، موضحًا أن هذا تضارب في المصالح بين عمله في الزمالك والظهور الإعلامي المتكرر.

ونوه أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، بأن ذلك يخلق تضارب مصالح كبير بين النادي والقناة، ويؤثر على حيادية القرار، موضحًا أن الكابتن أحمد سليمان، كان يشارك في الانتقادات عبر القناة التي يعمل بها، رغم انفصاله عن المجلس نتيجة خلافات سابقة.

وقال أمير مرتضى منصور: «ما ينفعش يبقى في الاثنين، ما ينفعش يبقى إعلامي وفي المجلس، لأن وضع عضو مجلس إدارة أي نادي كبير لازم يكون مستقلاً عن أي مصالح أخرى»، مشيرًا إلى أن تضارب المصالح يظهر جليًا حين يكون الموظف في قناة يتقاضى أجرًا منها، وشدد على أن المصالح الشخصية غالبًا ستصب لصالح القناة وليس النادي.

أمير مرتضى منصور: مجلس حسين لبيب هد كل اللي عملناه في الزمالك



أكد أمير مرتضى منصور، أنه كان يستحيل حدوث فكرة أن يجمع عضو مجلس إدارة في عهد مرتضى منصور بين العضوية وعمله في قناة أو الظهور الإعلامي المتكرر كما يحدث خلال الفترة الحالية في عهد مجلس حسين لبيب.

وأوضح أن المستشار مرتضى كان يحرص على توضيح المسئوليات وابعاد أي عضو عن أي تضارب في المصالح.

وشدد أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار، على أن المستشار مرتضى لو كان موجودًا الآن، لم يكن ليسمح لأي عضو بمجلس الإدارة بالظهور في التلفزيون أو تقديم مداخلة دون الحصول على إذن مسبق من رئيس النادي ومن مجلس الإدارة، مشددًا على أن الإذن يُمنح فقط إذا كان العضو يتحدث بصفته عضو مجلس الإدارة، وليس كموظف في قناة إعلامية متعاقد معها.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أنه لو وُجدت مثل هذه الحالة، فإن المستشار كان سيُخيره بين الاستمرار في عمله بالقناة أو الاستقالة من المجلس، مؤكدًا أنه لا يوجد حل وسط، وأن هذا النهج يعكس وضوح الدور والمسؤولية داخل مجلس مرتضى منصور.

وأوضح أمير مرتضى منصور أن ما يحدث في مجلس حسين لبيب يعود لغياب مجلس متماسك، حيث يقوم أي شخص بالانفراد بالقرارات والعمل في أي مجال متاح له، وهو ما يوضح الفرق الكبير بين إدارة مرتضى منصور ومجلس حسين لبيب، مهاجمًا مجلس إدارة حسين لبيب، قائلًا: «المجلس هدّوا كل اللي عملناه».