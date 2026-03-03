رمضان يجمعنا .. أحدث ظهور لـ إبراهيم سعيد مع نجله آدم

شارك إبراهيم سعيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، متابعيه عبر حسابه على فيسبوك بصورة جمعته بنجله الأكبر "آدم"، موجّهًا له رسالة حب، قال فيها:" رمضان يجمعنا يا آدم إبراهيم سعيد".

مسيرة إبراهيم سعيد مع الأهلي

خلال مشواره مع الأهلى الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتى كأس مصر، بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة .

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.