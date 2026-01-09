بسبب خلافات أسرية.. فتاة تنهي حياتها بالامتناع عن تناول الطعام بقنا

أنهت فتاة حياتها بالامتناع عن تناول الطعام والشراب لعدة أيام داخل منزلها بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا، نتيجة خلافات أسرية، دفعتها للتخلى عن الطعام.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات بين الفتاة المتوفاة وزوجة والدها، دفعتها إلى التخلي عن تناول الطعام، ما أدى لتدهور حالتها الصحية، ووفاتها فيما بعد.

كما تبين أن والدها كان مسافرا خارج القرية، ما تسبب في تفاقم المشكلات بين الفتاة وزوجة والدها، وقررت عدم تناول الطعام أو الشراب، ما كان سبباً في إنهاء حياتها.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بوفاة سارة.خ 20 عاماً، دون وجود أي تعد واضح، وبالكشف الطبي تبين أنها توفيت نتيجة عدم تناول الطعام والشراب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.