نائب محافظ قنا يفتتح مسجد نجع غلاب بحجازة في قوص

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مسجد نجع غلاب بمنطقة العليقات بقرية حجازة التابعة لمركز ومدينة قوص، نيابة عن محافظ قنا، في إطار حرص الدولة على دعم بيوت الله، وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة للمسجد، والتي نفذت ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتطوير المساجد بمختلف مراكز محافظة قنا، بما يليق بحرمة بيوت الله، ويوفر أجواء مناسبة للمصلين لأداء الشعائر الدينية في يسر وخشوع.

وشهد الافتتاح حضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وقيادات مديرية الأوقاف.

وعقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة، واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ علي محمد عبد الرازق، مدير إدارة أوقاف حجازة، تحت عنوان «قيمة الاحترام»، حيث تناولت الخطبة مكانة الاحترام كقيمة أصيلة في تعاليم الإسلام، وتجليها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع مسلمين وغير مسلمين، كما تطرقت إلى أهمية التبرع بالدم ودوره في تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

يذكر أن مسجد نجع غلاب بالعليقات بحجازة قوص جرى إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف، وأُقيم على مساحة إجمالية بلغت 500 متر مربع، ويضم المسجد صحناً على مساحة 375 مترًا مربعًا، إلى جانب حجرة للإمام، ومكان مخصص للمكتبة، ومنطقة للوضوء والحمامات، فيما خصص الطابق العلوي كمصلى للسيدات على مساحة 100 متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.



