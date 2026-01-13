قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
محافظات

تحرير 138 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

أسفرت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية علي مستوى الإدارات التموينية، عن تحرير ١٣٨ مخالفة متنوعة.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة إحكام السيطرة على المنظومة التموينية على أرض الواقع  والتواجد الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت تحرير 58 مخالفة تموينية فى قطاع المخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن الخبز، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل بالمخبز ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية. وعدم نظافة ادوات العجن وعدم إعطاء بون للمواطن.

وفى قطاع الأسواق تم المرور علي الأسواق والمحال التجارية بدائرة محافظة قنا وتم تحرير 30 مخالفة تنوعت ما بين سلع منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

أما قطاع المنافذ السلعية، فتم المرور علي البداليين التموين ومشروع جمعيتي ومنافذ الشركه المصريه وتم تحرير 40 مخالفة متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ومشروع جمعيتي مغلق.

وفى قطاع المواد البترولية، تم المرور علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتم تحرير 10 محاضر ما بين تجميع المواد البترولية وعدم الالتزام بسجلات المواد البتروليه وبالقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية وتم المرور أيضا علي مستودعات البوتاجاز والتأكد من معايير السلامة والأوزان وجودة الاسطوانات وتطبيق الأسعار  المقرره وتم تحرير محاضر لنقص وزن الاسطوانات.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات التموينية استهدفت أيضا المرور علي المكاتب التموينية ومراكز خدمة المواطنين المطورة وأن الحملات الرقابية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي لمديرية التموين هو خدمة المواطنين وتحسين مستوى الأداء بالمخابز والمنشآت التموينية، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.

وأضاف القط، بأن المديرية تعمل وفق خطة شاملة تستهدف تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع، والالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، ومؤكداً استمرار الجهود الرقابية بالمحافظة  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن المديرية تسعد بتلقي شكاوي المواطنين من خلال التواصل بالرسائل علي موقع المديريه الرسمي ومن خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحده علي رقم  16528ومن خلال أرقام التليفونات الآتية :
0963334927
0963338137
0963334384

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
ريهام عبد الغفور
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
