تحرير 138 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

أسفرت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية علي مستوى الإدارات التموينية، عن تحرير ١٣٨ مخالفة متنوعة.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة إحكام السيطرة على المنظومة التموينية على أرض الواقع والتواجد الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت تحرير 58 مخالفة تموينية فى قطاع المخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن الخبز، وعدم الإعلان عن قائمة التشغيل بالمخبز ، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية. وعدم نظافة ادوات العجن وعدم إعطاء بون للمواطن.

وفى قطاع الأسواق تم المرور علي الأسواق والمحال التجارية بدائرة محافظة قنا وتم تحرير 30 مخالفة تنوعت ما بين سلع منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

أما قطاع المنافذ السلعية، فتم المرور علي البداليين التموين ومشروع جمعيتي ومنافذ الشركه المصريه وتم تحرير 40 مخالفة متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار ومشروع جمعيتي مغلق.

وفى قطاع المواد البترولية، تم المرور علي محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتم تحرير 10 محاضر ما بين تجميع المواد البترولية وعدم الالتزام بسجلات المواد البتروليه وبالقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية وتم المرور أيضا علي مستودعات البوتاجاز والتأكد من معايير السلامة والأوزان وجودة الاسطوانات وتطبيق الأسعار المقرره وتم تحرير محاضر لنقص وزن الاسطوانات.

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات التموينية استهدفت أيضا المرور علي المكاتب التموينية ومراكز خدمة المواطنين المطورة وأن الحملات الرقابية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي لمديرية التموين هو خدمة المواطنين وتحسين مستوى الأداء بالمخابز والمنشآت التموينية، وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.

وأضاف القط، بأن المديرية تعمل وفق خطة شاملة تستهدف تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بجميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع، والالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، ومؤكداً استمرار الجهود الرقابية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن المديرية تسعد بتلقي شكاوي المواطنين من خلال التواصل بالرسائل علي موقع المديريه الرسمي ومن خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحده علي رقم 16528ومن خلال أرقام التليفونات الآتية :

0963334927

0963338137

0963334384