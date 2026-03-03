قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد زاد العزة إلى غزة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، زيارة لمقر الهلال الاحمر بمدينة نصر، بمشاركة ٥٣ طالبا وطالبة من متطوعي وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وذلك للمساهمة في تعبئة كراتين «زاد العزة» تمهيدًا لإرسالها كمساعدات إنسانية إلى الأشقاء في غزة.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين جامعة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي، وانطلاقًا من حرص الجانبين على تعزيز وعي الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العمل التطوعي، وبما يتسق مع الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية وحرصها المستمر على تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.

وأوضح  الدكتور  محمد سامي عبد الصادق، أن مشاركة طلاب الجامعة في مثل هذه المبادرات تعكس وعيهم الوطني وإحساسهم بالمسئولية تجاه القضايا الإقليمية والإنسانية، وتعزز من قيم التكافل والتضامن لديهم، وتُنمي روح الانتماء والعمل الجماعي، وتسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا أمته، مؤكدًا  أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة القادرة على التفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن والأمة.

وأضاف  رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون المثمر للجامعة مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري يُجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الإنسانية، ويمنح الطلاب فرصة حقيقية للمشاركة الفاعلة في جهود الدعم والإغاثة.

ومن جانبه، قال الدكتور  محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الزيارة تأتي في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مؤسسات الدولة، وأن مشاركة الطلاب في تعبئة كراتين «زاد العزة» تمثل نموذجًا عمليًا للتكافل والتضامن الإنساني، مؤكدًا مواصلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة في تنظيم المبادرات والزيارات الميدانية التي تتيح للطلاب الانخراط المباشر في جهود الدعم المجتمعي.

جامعة القاهرة لمقر الهلال الأحمر المصري غزة

