لطفلين ورجل.. نجاح ثلاث عمليات نادرة بمستشفى قنا العام

تمكن فريق طبي بمستشفى قنا العام، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، من إجراء ثلاث عمليات جراحية نادرة ومعقدة بنجاح كامل، مؤكداً قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الصعبة والنادرة بأعلى معايير الأمان الطبى.

الحالة الأولى: طفل يبلغ 10 أعوام، يعاني من كيس خيشومي في الرقبة من الدرجة الثالثة، متصل بالغدة الدرقية والغمد السباتي الذي يحتوي على شرايين وأوردة وأعصاب الرقبة، وتم التعامل مع الحالة بدقة عالية لتجنب أى مضاعفات.

الحالة الثانية: رجل يبلغ 50 عاماً، مصاب بفتق فخدي نادر بنسبة حدوث 3%، يقع خلف الشريان الفخدي والوريد الفخدي من نوع هاسلباك وكلوكيه، وتمت العملية بنجاح مع مراعاة التعقيدات التشريحية الخاصة.

الحالة الثالثة: طفل يبلغ 15 عامًا، مصاب بفتق إربي مختنق، خضع لعملية استئصال منديل البطن وإصلاح الفتق بطريقة ديساردا الحديثة، وهي طريقة مناسبة للحالات التي يمنع فيها تركيب شبكة جراحية بسبب تلوث الجرح.



وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام: نفخر بما حققه فريقنا الطبي من نجاح ثلاث عمليات دقيقة ومعقدة في وقت واحد، وهو إنجاز يعكس مستوى الخبرة والمهارة العالية لأطباء المستشفى، وتؤكد هذه العمليات قدرة مستشفى قنا العام على التعامل مع الحالات النادرة والصعبة بأعلى معايير الأمان الطبى، مع الحفاظ على راحة وسلامة المرضى.

وأضاف الديب، بأن جهود الفريق الطبي والتمريضي والتخدير كانت متكاملة، وهذا ما ساعد على إتمام العمليات بنجاح دون أى مضاعفات، وهو نموذج للعمل الجماعى المثالى فى المجال الطبى، لافتاً إلى أن جميع العمليات تمت بنجاح مع متابعة دقيقة للمرضى بعد الجراحة، في إنجاز طبي نادر يبرز مهارة الفريق الطبي وقدرة مستشفى قنا العام على التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة.

ضم الفريق الطبى، كل من: الدكتور محمود القهيوي اخصائي الجراحة العامة والمناظير والدكتور أحمد الهويدي، أخصائي الجراحة العامة والدكتور كارليوس، والدكتور جوزيف، والدكتور أحمد أبوسنان، والدكتورمحمد السايح، فيما ضم فريق التخدير: والدكتور عادل علي استشاري التخدير، وفريق التمريض: رغدة، جيهان، حسناء، غادة، فاطمة، رحاب.