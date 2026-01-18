خلال زيارته مستشفى قفط.. محافظ قنا يؤكد: لا تهاون في صحة المواطنين

فاجأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، خلال زيارة في وقت مبكر صباح اليوم، مستشفى قفط التخصصي.

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة الحالات الحرجة ومرضى الطوارئ، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.



وتفقد محافظ قنا، عددًا من أقسام المستشفى، شملت الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، كما اطمأن على الحالات المرضية.

واستمع عبدالحليم، إلى شكاوى المرضى وذويهم المتواجدين بالمستشفى، موجّهًا بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية.

كما بحث محافظ قنا، مشكلة الكهرباء في المستشفى، بالإضافة إلى موقف سد العجز من الأطباء، موجهًا بالتنسيق ما بين إدارة المستشفى ومديرية الصحة بقنا لتدبير التخصصات التي تحتاجها المستشفى.

وأكد محافظ قنا، ضرورة عدم التهاون مع أي تقصير، وانتظام الأطقم الطبية والتمريضية في نوبتجيات العمل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحسن معاملة المرضى، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.



