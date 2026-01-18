قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
الري: استبعاد المحصلين غير القادرين على تحقيق المعدلات المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال زيارته مستشفى قفط.. محافظ قنا يؤكد: لا تهاون في صحة المواطنين

محافظ قنا
محافظ قنا

فاجأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، خلال زيارة في وقت مبكر صباح اليوم، مستشفى قفط التخصصي.

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة الحالات الحرجة ومرضى الطوارئ، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية.
 

وتفقد محافظ قنا، عددًا من أقسام المستشفى، شملت الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، كما اطمأن على الحالات المرضية.

واستمع عبدالحليم، إلى شكاوى المرضى وذويهم المتواجدين بالمستشفى، موجّهًا بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية.

كما بحث محافظ قنا، مشكلة الكهرباء في المستشفى، بالإضافة إلى موقف سد العجز من الأطباء، موجهًا بالتنسيق ما بين إدارة المستشفى ومديرية الصحة بقنا لتدبير التخصصات التي تحتاجها المستشفى.

وأكد محافظ قنا، ضرورة عدم التهاون مع أي تقصير، وانتظام الأطقم الطبية والتمريضية في نوبتجيات العمل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحسن معاملة المرضى، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.


قنا مستشفى قفط التخصصي الحالات المرضية جودة الخدمة الصحية الأطقم الطبية

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

أحمد حجازي

أحمد حجازي في مهمة صعبة مع نيوم أمام الهلال بالدوري السعودي

الحكم

الحكم الكونغولي جان جاك ندالا يدير نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

سلة الاتحاد

بعد الجولة التاسعة.. الاتحاد يتصدر جدول دوري سوبر السلة للرجال

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

