تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
محافظات

خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص

سارة ضحية التجويع
سارة ضحية التجويع


أجرى "صدى البلد" لقاء مع خال سارة فتاة التجويع التى لقيت مصرعها على يد والدها فى قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا، روى خلاله المعاناة التى عاشتها بنت شقيقته سارة، على يد والدها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل غرفة مغلقة حبسها فيها والدها لأكثر من عام بشكل يخالف كل التعاليم والأديان السماوية. 
 

قال محمد عربى، خال سارة ضحية تعذيب والدها، إن والدها أوهمنا جميعاً بأن بنت شقيقتى بخير، حيث كنا نطمئن عليها من خلال ابن عمه الذى كان حلقة وصل بيننا، فى حين أنها خلال آخر أربعة أشهر تخضع لأصناف متعددة من العذاب مع أب بلا رحمة ولا شفقة، وكان ينتظر وفاتها دون أن يتورط فى جريمة.

وأضاف عربى، بأن سارة بعد زواج والدتها عاشت مع جدتها أم والدتها، مع معاناة كبيرة فى الحصول على النفقة من والدها الذى كان دائم المشاكل، إلى أن كبرت وطالب والدها بأن تذهب معه للإقامة فى منزله، وهناك بدأ معها مسلسل التعذيب والضرب والإهانة، فما كان منها إلا الهروب من المنزل إلى محافظة الأقصر المجاورة لنا.

كشف عذرية

وتابع خال سارة،  لكن بعد محاولات وتواصل مع أهل الخير عدنا بها من الأقصر إلى بيت زوج أمها وأقامت مع والدتها فترة هدوء، كانت تعامل فيها باحترام من قبل زوج والدها، وكانت تتردد كل فترة على منزل والدها، إلى أن عاد لإهانتها والتعدى عليها بالضرب والتشكيك فى أخلاقها لدرجة أنها طلب توقيع كشف عذرية وثبت عكس الأكاذيب والأوهام التى كانت يعتمدها.

واستطرد عربى، وبعد فترة عاودت سارة الهروب وحررت محضر ضد والدها، وتم إقناعها بالتنازل، حرصا على علاقتها بوالدها، لكنه واصل مسلسل التعذيب والإهانة دون رحمة، ومنذ عام وعدة أشهر ولا نعرف عنها أى شىء سوى كلام ابن عام والدها الذى يؤكد لنا أنها بخير، فى حين أن الحقيقية شىء آخر.

اكتشفنا الجريمة بعد وفاتها

وأوضح خال سارة، بأن الجريمة التى وقعت بحق ابنتنا البريئة لم نكتشفها إلا بعد إبلاغ والدها لنا بأن سارة وتوفيت وأنه فى طريقه لاستخراج تصريح دفن، إلا أن الحقائق بدأت تتضح بشكل تدريجى، وبدأنا نسمع الحقائق المفزعة والتفاصيل المؤلمة التى تعرضت لها سارة والتى تمثل فى تجويعها لأكثر من ٤ شهور ولبسها فى غرفة منفردة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من مستشفى قوص المركزى، يفيد بالاشتباه الجنائى فى جثة فتاة عقب توقيع الكشف الطبى عليها، بعد حضورها جثة هامدة إلى المستشفى برفقة والدها، حيث اتضح أن الفتاة تم نقلها للوحدة الصحية لاستخراج تصريح دفن، إلا أن طبيب الوحدة رفض بعد الاشتباه فى الوفاة، وطلب منه التوجه للمستشفى المركزي.

وجرى إخطار الشرطة الاى تحفظت على والد المجنى عليها، لحين استدعاء الطب الشرعي، والذي كشف وجود عفونة شديدة في البطن وفروة الرأس، وجفاف، تبين أنه ناتج عن عدم تناولها طعام أو شراب لها منذ فترة.

كما تبين خلال التحقيقات، بأن  الأب منفصل عن والدة الفتاة منذ سنوات، وحدث بينهما خلافات وقضايا فى المحاكم على النفقة وحضانة الفتاة المجنى عليها، وظلت الفتاة المجنى عليها تتنقل خلال هذه السنوات بين والدها ووالدتها وجدتها لأمها، إلى أن تطورت الأمور وقرر الأب أن يحبس ابنته داخل غرفة مغلقة.


 

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حاتم درويش

فوز حاتم درويش نقيبا للمحامين بكفر الشيخ

محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني

ضبط 2.5 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية

جانب من الجولة

لجنة لحل مشكلة تسريب مياه جوفية بمقابر المريج بشبين القناطر

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

