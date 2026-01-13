سوء تغذية.. التقرير الطبى يكشف الحالة الطبية لجثة فتاة خزام بقنا

أصدر مكتب صحة قوص بقنا، خطابات لمركز شرطة قوص، يتضمن التقرير الطبى لجثة فتاة خزام، موضحًا به حالة الجثة طبياً مع التأكيد على أن ما تبين من الكشف الطبى على الفتاة، لا يجزم بوجود شبهة جنائية، وأن تحديد وجود الشبهة الجنائية من عدمه من اختصاص رجال المباحث.

وتضمن نص التقرير بعض الفقرات منها" بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على جثة المتوفاة، تبين وجود آثار نقص نمو حاد وسوء تغذية شديد، وأن سبب الوفاة لا يمكن الجزم به، وأن الشبهة الجنائية يتم تحديدها من خلال تحريات المباحث".

وأضاف التقرير الطبى لمكتب صحة قوص، بأن الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم إيداعها فى مشرحة مستشفى قوص المركزى" وتم إنهاء التقرير بتوقيع الطبيب المسئول بمكتب الصحة وتاريخ الفحص ٨ يناير ٢٠٢٥.

وكان مستشفى قوص المركزى، استقبل سارة حمدى حسن ٢٠ عاماً، جثة هامدة، برفقة والدها، للحصول على تصريح دفن، إلا أن المستشفى قرر التحفظ على الجثة وإخطار الشرطة، للاعتقاد بوجود شبهة جنائية وراء الوفاة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وجرى التحفظ على والد الفتاة، وبدأت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وأفاد خلالها بأنه كان يهدف لتأديب ابنته وأنها امتنعت عن الطعام منذ فترة ما أدى لوفاتها.