مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى طالب مصرعه فى حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب فى حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق قرية كلاحين قفط.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، لمتابعة نقل الجثمان إلى المستشفى، ومتابعة فتح الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

