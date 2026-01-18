محافظ قنا يتفقد عددًا من المدارس للاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من المدارس لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والتى انطلقت السبت، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية.

تضمنت الجولة المرور، على عدد من لجان الامتحانات، وتم الاطمئنان على مستوى الانضباط داخلها، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، يؤدي بها الامتحانات 60,270 طالبًا وطالبة، ويشرف على أعمالها 10,147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

وأشار الصابر، إلى أن الطلاب يؤدون اليوم الأحد، امتحاني مادتي الجبر والدراسات الاجتماعية، موجهًا بالمتابعة المستمرة لفتح مظاريف الأسئلة، وتحرير محاضر فورية لأي محاولة للغش، وكافة الاجراءات التنظيمية التي حددتها الوزارة.

وخلال الزيارة، حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات داخل اللجان، للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم أثناء أداء الامتحانات.

وشدد عبدالحليم، على ضرورة انتظام سير الامتحانات دون أية معوقات، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وخروج الامتحانات بصورة منظمة وآمنة.