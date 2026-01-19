قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
مصر تبحث إجراءات تفعيل اتفاقيات إنشاء آبار جوفية وسدود حصاد أمطار في أوغندا ورواندا
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف "المهن في الإسلام وعصر الذكاء الاصطناعي"
شراء أبسطة دولية جديدة استعدادا لإقامة البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية
الكيلو بـ80 .. أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم
حماس: 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم آلاف المعتقلين بلا تهمة
محافظات

قنا.. توصيل الكهرباء لمدينة"الأمل"و"قنا جاردنز"و"المنطقة الحرفية" بقوص

يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا تنسيقيا، ضمن اللقاءات المتعددة لمناقشة، توصيل الكهرباء لمدينة الأمل بنجع حمادي، ومشروع "قنا جاردنز"،  ومشروع "المنطقة الحرفية" بالعقب بقوص، وذلك ضمن خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

ناقش الاجتماع، دراسة مقترح لإنشاء محطة محولات كهرباء بقدرة 220 ميجا وات على الطريق الصحراوي الغربي، لتغذية مدينتي" قنا غرب، ومشروع "قنا جاردنز"، بالتيار الكهربائي الدائم، بالإضافة إلى تلبية التوسعات التي ستشهدها مدينة قنا من الكهرباء، لتصبح مركزًا رئيسيا للأعمال والخدمات اللوجستية في جنوب الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية في المدن الجديدة وتشجيع المواطنين على السكن فيها، لدعم مشاريع التنمية العمرانية والاقتصادية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والمعاينات الميدانية، لتزويد خلايا محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية بنجع حمادي، لتوفير 30 ميجا وات كمرحلة أولى، لسرعة توصيل الكهرباء إلى مدينة الأمل.

كما شدد عبدالحليم، على سرعة الانتهاء من دراسة لتوصيل الكهرباء ومد شبكات هوائية من محطة محولات الكهرباء القريبة من منطقة العقب، على الظهير الصحراوي الشرقي لمركز قوص، والتي تعد مشروعًا تنمويًا هامًا، ومنطقة حرفية لوجيستية لاستخلاص خام الذهب، بالقرب من محطة القطار الكهربائي.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد فوزي إبراهيم، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشئون القانونية، وحمدي حسين، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، والمهندس محمد جاد محمود، مدير عام المشروعات بقطاع كهرباء قنا، والمهندس عبد الناصر محمود، رئيس قطاع شبكات قنا، والمهندس نصر أحمد، مدير عام محطات محولات شمال قنا.

قنا قنا جاردنز مدينة الأمل نجع حمادي المنطقة الحرفية خطط التنمية الخدمات اللوجستية

