لجنة الدراسات الإعلامية بالأعلى للجامعات تُقيم إمكانيات الدراسات العليا بإعلام قنا

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا ، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لتقييم الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لبرنامج الدراسات العليا بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وفقا للمعايير الأكاديمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ضم وفد المجلس الأعلى للجامعات، كل من: الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور وليد فتح الله بركات، أمين لجنة قطاع الدراسات الإعلامية والأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسين عبدالباسط، عميد كلية الاعلام، ووكلاء ورؤساء الأقسام الكلية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير برامج الدراسات العليا، وخاصة البرامج النوعية التي تسهم في إعداد كوادر بحثية ومهنية قادرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجالات الإعلام والاتصال، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الدعم لكلياتها المختلفة، وتحديث البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية، بما يحقق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وعقب الاستقبال، توجهت اللجنة إلى كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، حيث أجرت جولة تفقدية بالكلية بحضور الدكتور حسين عبد الباسط عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء الأقسام الكلية، واعضاء هيئة التدريس، شملت الجولة تفقد القاعات الدراسية، ومعامل التدريب، والاستديوهات، والمكتبة، إلى جانب الاطلاع على اللوائح الدراسية، والخطط البحثية، وآليات الإشراف الأكاديمي، ونظم التقويم، ببرنامج الدراسات العليا بما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية وبحثية متميزة.





من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بأن الكلية استعدت للزيارة من خلال تطوير اللوائح الدراسية، وتحديث محتوى المقررات، وتعزيز الجانب التطبيقى والبحثى ببرامج الدراسات العليا، بما يتوافق مع المعايير القومية المرجعية.



وأشار عبدالباسط، إلى أن الزيارة جاءت للتأكد من توافر الإمكانات التعليمية والبحثية اللازمة لبرنامج الدراسات العليا بالكلية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا وربطها باحتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجال الإعلامى.



