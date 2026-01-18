قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
محافظات

لجنة الدراسات الإعلامية بالأعلى للجامعات تُقيم إمكانيات الدراسات العليا بإعلام قنا

يوسف رجب

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا ، لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، في إطار الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لتقييم الإمكانيات والموارد البشرية والمادية لبرنامج الدراسات العليا بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وفقا للمعايير الأكاديمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ضم وفد المجلس الأعلى للجامعات، كل من: الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور وليد فتح الله بركات، أمين لجنة قطاع الدراسات الإعلامية والأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفى رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم.


 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسين عبدالباسط، عميد كلية الاعلام، ووكلاء ورؤساء الأقسام الكلية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، بأن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير برامج الدراسات العليا، وخاصة البرامج النوعية التي تسهم في إعداد كوادر بحثية ومهنية قادرة على مواكبة التغيرات المتلاحقة في مجالات الإعلام والاتصال، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن إدارة الجامعة حريصة على توفير  كافة سبل الدعم لكلياتها المختلفة، وتحديث البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية، بما يحقق رؤية الجامعة في التميز الأكاديمي وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وعقب الاستقبال، توجهت اللجنة إلى كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، حيث أجرت جولة تفقدية بالكلية بحضور الدكتور حسين عبد الباسط عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء الأقسام الكلية، واعضاء هيئة التدريس، شملت الجولة تفقد القاعات الدراسية، ومعامل التدريب، والاستديوهات، والمكتبة، إلى جانب الاطلاع على اللوائح الدراسية، والخطط البحثية، وآليات الإشراف الأكاديمي، ونظم التقويم، ببرنامج الدراسات العليا بما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية وبحثية متميزة.

 

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بأن الكلية استعدت للزيارة من خلال تطوير اللوائح الدراسية، وتحديث محتوى المقررات، وتعزيز الجانب التطبيقى والبحثى ببرامج الدراسات العليا، بما يتوافق مع المعايير القومية المرجعية.
 

وأشار عبدالباسط، إلى أن الزيارة جاءت للتأكد من توافر الإمكانات التعليمية والبحثية اللازمة لبرنامج الدراسات العليا بالكلية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا وربطها باحتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجال الإعلامى.


جامعة قنا قنا قطاع الدراسات الإعلامية الزيارة الميدانية إعلام قنا تطوير اللوائح الدراسية

سلمى ابو ضيف
اورمان الشرقية
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
