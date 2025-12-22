قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
أخبار البلد

رئيس جامعة قنا يناقش مشروع موازنة الخطة الخمسية (2026–2031)

رئيس جامعة قنا
أ ش أ

عقد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوى اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة الخطة الخمسية للجامعة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2031 م، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لوضع رؤية مالية وتنموية متكاملة تواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة. 


وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات البنية التحتية وتطوير المنشآت التعليمية والخدمية، إلى جانب مشروعات التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، بما يشمل كفاءة استخدام الموارد، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتحسين البيئة الجامعية، فضلا عن دعم الأنشطة التعليمية والبحثية.


كما استعرض الاجتماع خطة تطوير المستشفيات الجامعية، وما تتضمنه من مشروعات تطويرية وتجهيزية وتحديث البنية الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الدور الخدمي والتعليمي للمستشفيات الجامعية، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة.


وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أهمية أن تعكس الخطة الخمسية الأولويات الفعلية للجامعة، وأن تتكامل مع رؤية مصر 2030، مع مراعاة الاستدامة المالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين التوسع الإنشائي والارتقاء بجودة العملية التعليمية والخدمات المجتمعية.


وشدد عكاوى على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات والكليات والإدارات المعنية، ووضع آليات متابعة وتقييم دورية لمشروعات الخطة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوى مشروع موازنة الخطة الخمسية للجامعة التنمية الشاملة والمستدامة مشروعات البنية التحتية تطوير المنشآت التعليمية والخدمية

