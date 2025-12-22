رئيس جامعة قنا يناقش مشروع موازنة الخطة الخمسية (2026–2031)

عقد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوى اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة الخطة الخمسية للجامعة للفترة من عام 2026 وحتى عام 2031 م، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لوضع رؤية مالية وتنموية متكاملة تواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.



وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بمشروعات البنية التحتية وتطوير المنشآت التعليمية والخدمية، إلى جانب مشروعات التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، بما يشمل كفاءة استخدام الموارد، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتحسين البيئة الجامعية، فضلا عن دعم الأنشطة التعليمية والبحثية.



كما استعرض الاجتماع خطة تطوير المستشفيات الجامعية، وما تتضمنه من مشروعات تطويرية وتجهيزية وتحديث البنية الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الدور الخدمي والتعليمي للمستشفيات الجامعية، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أهمية أن تعكس الخطة الخمسية الأولويات الفعلية للجامعة، وأن تتكامل مع رؤية مصر 2030، مع مراعاة الاستدامة المالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين التوسع الإنشائي والارتقاء بجودة العملية التعليمية والخدمات المجتمعية.



وشدد عكاوى على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات والكليات والإدارات المعنية، ووضع آليات متابعة وتقييم دورية لمشروعات الخطة، بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.