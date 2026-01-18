قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
محافظات

محافظ قنا:القوافل الدعوية أداة قوية لنشر القيم ورفع الوعي ومواجهة التطرف

وفد الأزهر الشريف
وفد الأزهر الشريف
يوسف رجب

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع وفد من الأزهر الشريف، آليات تنفيذ القافلة التوعوية، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، التي تنفذ داخل نطاق المحافظة، خلال الفترة من 17 إلى 24 يناير الجاري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة قنا، والأزهر الشريف، لخدمة المجتمع، ونشر الوعي الديني الصحيح.

تأتي القافلة، في إطار الدور الوسطي للأزهر الشريف، وتحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث تضم نخبة من مشايخ ووعاظ محافظتي بني سويف، والفيوم، إلى جانب عدد من مشايخ منطقة وعظ قنا، بما يؤكد حرص الأزهر على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وتهدف القافلة، إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف والهدام، بمختلف مدن ومراكز محافظة قنا، من خلال تنظيم لقاءات وفعاليات، داخل قصور الثقافة، ومراكز الشباب، والمقاهي الكبرى، والمساجد، بما يسهم في التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

وخلال اللقاء، ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف، في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن تلك القوافل، تمثل أداة مهمة، في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، التي تدعم استقرار المجتمع.

وأشاد محافظ قنا، بدور القافلة ومشايخها، داعيًا إلى التركيز على موضوعات حماية المال العام، وخطورة الكلمة، وآثارها في بناء المجتمع، خاصة في ظل تزايد الشائعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المغرض، إلى جانب التأكيد على دعم الدولة، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، والإهمال.

وضمت القافلة، كل من: الشيخ محروس حسين، مدير عام وعظ قنا، ورئيس لجنة الفتوى، وعددًا من وعاظ محافظة بني سويف، وهم الشيخ عبد الحميد رشاد، والشيخ رجب عبد العظيم، والشيخ عبد الرحمن بكري، والشيخ طه محمد، كما ضمت عددًا من وعاظ محافظة الفيوم، وهم الشيخ حسن علي، والشيخ محمد عبد الرازق، والشيخ أحمد رمضان، والشيخ محمد عبد الله، بالإضافة إلى عدد من مشايخ منطقة وعظ قنا.

قنا وعظ قنا محافظ قنا القوافل الدعوية مواجهة التطرف الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

