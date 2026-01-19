استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة مخلفات العديسية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة نظافة عامة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واستجابة لشكاوى المواطنين من أهالى قرية العديسية التابعة لمركز قنا، بشأن تراكم القمامة والمخلفات على امتداد ترعة القرية، والتي كانت تمثل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، وتنفيذ أعمال رفع وإزالة المخلفات المتراكمة، وتطهير المنطقة بالكامل، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار الأمراض.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على استمرار جهود المتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على الاستمرار في أعمال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بنطاق الوحدة المحلية، بما يحافظ على المظهر الحضاري، للقرى والمدينة.

وكان ديوان عام محافظة قنا تلقى شكوى من أهالى العديسية يتضررون فيها من تراكم القمامة والمخلفات على امتداد ترعة القرية، والتي كانت تمثل خطرًا على صحة المواطنين والبيئة.