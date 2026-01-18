تعليم قنا تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة "الفاروق عمر"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة المسابقة الوزارية القصة القصيرة "الفاروق عمر"، والتى ينظمها توجيه عام المكتبات على مستوى المديرية للعام الدراسي 2025-2026م.

وأوضح هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المسابقة أسفرت عن فوز الطالبة ريتال محمود محمد مدرسة تحيا مصر 2 المتميزة لغات التابعة لادارة قنا، والطالبة دينا عبدالحميد صالح مدرسة الشهيد وليد الإعدادية التابعة لادارة فرشوط عن المرحلة الإعدادية.

كما أسفرت المسابقة عن فوز الطالبة ملك عبدالرحيم نصر الدين مدرسة نقادة الثانوية بنات التابعة نقادة التعليمية، والطالبة اسماء شعبان حامد مدرسة قفط الثانوية بنات التابعة لإدارة قفط عن المرحلة الثانوية.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب الفائزين في المسابقة، و التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بقيادة سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وإشراف ناجح عبد الحميد موجه عام المكتبات بالمديرية.

وأكد الصابر، بأن تنفيذ مثل هذه المسابقات يأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب، وتحفيزهم علي الاهتمام بالاطلاع والمعرفة، حيث تنوعت القصص التى قدمها الطلاب في شتى نواحى الحياة.