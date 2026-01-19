قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير الطرق والأسواق.. محافظ قنا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية 2026\2027

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الوحدات المحلية، ولجنة التخطيط، لمناقشة مقترح إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027م، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.
 

تناول الاجتماع، مناقشة المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة مثل، "رفع كفاءة الطرق العامة والداخلية عبر الرصف وتركيب الإنترلوك، لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الحوادث، بجانب رفع كفاءة مد الشبكة الكهربائية.


كما تضمن الاجتماع، تحديث وتركيب أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والطرق العامة والداخلية، وتركيب وحدات إنارة حديثة LED، لزيادة الكفاءة، لضمان السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث وتعزيز شعور المواطنين بالأمان أثناء السير ليلا، وزيادة الشعور بالاطمئنان وتقليل فرص الحوادث والجريمة، بالإضافة إلى إنشاء أسواق ومواقف نموذجية، لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع، مشروع تحسين البيئة بقرية دندرة، من خلال تطهير الترع والمصارف للحفاظ على الصحة العامة والمنظر الجمالي، وتحسين وتيسير الوصول إلى القرية، بما في ذلك تطوير وتمهيد الطرق وإنشاء مناطق مشاة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وصيانة كوبري دندرة، وسرعة التنسيق مع حماية النيل لإعادة استغلال حديقتي بانوراما كوبري دندرة على النيل، وتحويلهن إلى متنفسات ترفيهية للعائلات، وإنشاء كافتيريا ومطاعم لتقديم الخدمات والأطعمة للمواطنين.
 

وأكد محافظ قنا، على العاملين بإدارة التخطيط العمراني بالتنسيق مع رؤساء المدن بسرعة أعداد دراسة، لرصد كافة التجمعات العمرانية التي تمر بها قطارات السكك الحديدية، والتي تشهد عبور غير آمن للمواطنين، وغلق المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المواطنون للعبور، وتطوير المزلقانات المعدة لعبور المشاة والسيارات فقط بالتنسيق مع الهيئة، موجهًا بسرعة إدخال الطرق التي تم إنهاء كافة أعمال البنية التحتية بها ضمن أعمال الرصف وإدراجها بالخطة الاستثمارية الجديدة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية والإدارات المعنية، بإعداد حصر شامل لكافة الموضوعات والمشروعات المشتركة بين المحافظة والوزارات المركزية، لضمان التنسيق الفعال وتسهيل اتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتحديد الأولويات وتوحيد الجهود لتنفيذ خطط التنمية بالمحافظة.

قنا تطوير الطرق الخطة الاستثمارية رؤساء الوحدات المحلية تطوير البنية التحتية رفع كفاءة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

منتخب المغرب

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة.. والتحكيم كان الأسوأ في أمم إفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ساديو ماني

بماذا تنصحنا؟.. حوار ساخن أثناء توقف المباراة يين ماني وكلود لو روى

ترشيحاتنا

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

الشؤون الإسلامية بالبحرين: مواكبة التطور ضرورة لتحقيق التقدم وحتى لا نتخلف عن بقية الأمم

محمد الضويني

محمد الضويني: القيادة الرشيدة تعتني بعمارة المساجد .. والإسلام يرفع من شأن الحرف

صورة أرشيفية

"لإعادة العلاقة الإيجارية".. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

يسرا
يسرا
يسرا

فى عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأنوثة مي عز الدين

فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد