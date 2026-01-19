قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشدد بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين بالإدارات الهندسية

جولات الوحدات المحلية بقنا
جولات الوحدات المحلية بقنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة متابعة آليات تقدم الخدمات للمواطنين بالإدارات الهندسية، لسرعة إنجاز الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومدى تطبيق اللوائح المنظمة للعمل، وضرورة التفاعل المباشر وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شكاوى المواطنين والعمل على حلها، داخل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة آليات إنهاء الإجراءات في التوقيتات المحددة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يحقق مصلحة المواطنين.


 

وأكد أنور، أهمية حسن معاملة المواطنين، وسرعة إنجاز ملفاتهم، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع حلول فورية لشكاوى المواطنين، مشدداً على أن سرعة الاستجابة هي المعيار الأساسي لتقييم الأداء، وذلك لضمان تقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين وتحقق رضاهم.
 

كما تابع حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، انتظام سير العمل داخل الإدارة الهندسية، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين بالإدارة حول طبيعة الأعمال الجارية، والتحديات التي تواجههم، بحضور عزت قناوى، وحسام مبارك نائبا رئيس المركز، وبيومي عبدالباسط، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

وأكد الزمقان، ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين، والالتزام بالدقة فى الفحص والمعاينة، وسرعة البت في الطلبات، بما يحقق الصالح العام ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإدارى وتحسين منظومة العمل داخل الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية وحرصًا على خدمة المواطنين بالصورة اللائقة.
 

ميندي

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
