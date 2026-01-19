محافظ قنا يشدد بضرورة تيسير الإجراءات للمواطنين بالإدارات الهندسية

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة متابعة آليات تقدم الخدمات للمواطنين بالإدارات الهندسية، لسرعة إنجاز الملفات والطلبات المقدمة من المواطنين، ومدى تطبيق اللوائح المنظمة للعمل، وضرورة التفاعل المباشر وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، شكاوى المواطنين والعمل على حلها، داخل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة آليات إنهاء الإجراءات في التوقيتات المحددة، والتأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يحقق مصلحة المواطنين.





وأكد أنور، أهمية حسن معاملة المواطنين، وسرعة إنجاز ملفاتهم، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع حلول فورية لشكاوى المواطنين، مشدداً على أن سرعة الاستجابة هي المعيار الأساسي لتقييم الأداء، وذلك لضمان تقديم خدمات تليق بتطلعات المواطنين وتحقق رضاهم.



كما تابع حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، انتظام سير العمل داخل الإدارة الهندسية، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين بالإدارة حول طبيعة الأعمال الجارية، والتحديات التي تواجههم، بحضور عزت قناوى، وحسام مبارك نائبا رئيس المركز، وبيومي عبدالباسط، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

وأكد الزمقان، ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين، والالتزام بالدقة فى الفحص والمعاينة، وسرعة البت في الطلبات، بما يحقق الصالح العام ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإدارى وتحسين منظومة العمل داخل الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية وحرصًا على خدمة المواطنين بالصورة اللائقة.

