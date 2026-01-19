بعد حادث سير.. مستشفى قنا العام ينجح في إعادة تعبيرات الوجه لمريض عشريني

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى قنا العام، في إجراء جراحة دقيقة لمريض فى العقد الثاني من العمر، أُصيب بكسر بعظام الوجنة إثر حادث سير، ما أدى إلى اختلال فى وظائف الوجه وعدم تناسق واضح في تعبيراته.



وكان المريض حضر إلى قسم الاستقبال بمستشفى قنا العام، في حالة طارئة، حيث جرى التعامل الفوري معه، وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي أكدت وجود كسر بعظام الوجنة، وعلى الفور تقرر دخوله إلى غرفة العمليات لإجراء التدخل الجراحي العاجل.

وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير الطبية، في جراحة ناجحة أسفرت عن استعادة المريض لتعبيرات وجهه ووظائفه الطبيعية، وهو الآن في حالة صحية مستقرة وجيدة.

وجرى التدخل الجراحي تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، وبمشاركة فريق قسم جراحة الوجه والفكين، والذي ضم كلًا من: الدكتور الطيب عبدالرازق، استشاري جراحة الوجه والفكين، الدكتور حمادة الشيخ، أخصائي جراحة الوجه والفكين، الدكتور رأفت قايد، الدكتور محمود مغربي، الدكتور محمود محي، الدكتور شوقي عادل، الدكتورة كريمان عبيد، أطباء مقيمون جراحة الوجه والفكين، كما شارك في أعمال التخدير الدكتور محمد الأنصاري، وتولى أعمال التمريض فاطمة الشيخ، وشارك في أعمال الأشعة فني الأشعة خالد أبو البراء.

وأشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إلى أن هذا النجاح يعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى لتقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء قنا، مع تعامل فوري مع الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير الطبية، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية لأبناء محافظة قنا.