لصوص يستولون على مشغولات ذهبية تاجر ذهب بقنا

تعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة والاستيلاء على ما بحوزته من مشغولات ذهبية أثناء مروره أمام قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتعرض تاجر ذهب لواقعة استيقاف من قبل لصوص مجهولين، حيث قاموا بالاستيلاء على كمية مشغولات ذهبية كانت بحوزته، أثناء مروره أمام قرية الحجيرات.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن التاجر كان في طريقه لتسليم المشغولات، وجرى اعتراضه من قبل لصوص أمام قرية الحجيرات، دون وقوع أى إصابات.

وتكثفت أجهزة الأمن جهودها، من خلال فريق بحثى، لتحديد هوية الجناة والوصول إلى المسروقات قبل التصرف فيها من قبل اللصوص.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.