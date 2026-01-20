قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بحضور لجنة مختصة.. محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح هبوط بطريق مجمع المواقف بأبوتشت

يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الهبوط الواقع بجوار مجمع المواقف بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

وتفقدت لجنة برئاسة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، موقع الهبوط، مشيرًا إلى أنه تم عمل كردون بالصدادات الحديدية، لحماية المواطنين المترددين على مجمع المواقف.

كما أكد رئيس الوحد المحلية لمرك ومدينة أبوتشت، مع الحرص الشديد على غلق البوابة المواجهة للهبوط بشكل مؤقت، واستخدام البوابات الأخرى من الجهتين الشرقية والغربية، بما لا يؤثر على حركة الدخول والخروج من مجمع المواقف، لافتًا إلى أن هذا الطريق خاص بمجمع المواقف فقط، ولا يؤثر على سير العمل بداخل المجمع.

كما شدد تمساح، على مدير مجمع المواقف، بعدم ركن السيارات بالقرب من موقع الهبوط، وخاصة سيارات السيرفيس، والتأكيد على سرعة معرفة أسباب الهبوط فنيًا، والعمل على الحل السريع وإعادة الرصف مرة أخرى، سرعة إنجاز الأعمال طبقا للبرنامج الزمني، وضبط الجودة وإجراء كافة الاختبارات اللازمة لمنع الهبوط مرة أخرى.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، بأنه من اللحظة الأولى تم التواصل مع المختصين بهيئة الطرق، والتنسيق مع فريق من قبل المتخصصين بهندسة جامعة قنا، لرد الشيء لأصله، مشيرًا على خلو منطقة الهبوط من أي مرافق كالكهرباء، والمياه، أو صرف صحي، أو غاز طبيعي، من الممكن أن يتأثر من الهبوط.
 

وتضمنت اللجنة كل من: الدكتور أشرف صلاح، من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، المهندس محمود حسين، مسؤل ري أبوتشت، والمهندس مصطفى هنداوي، هيئة الطرق بقنا، والمهندس أحمد حسين، من مجلس المدينة، والمهندس محمد مجاهد، مندوب المقاول، وعدد من الجهات الشريكة، لسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة ورد الشيء لأصله.

