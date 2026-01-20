قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
محافظات

قنا تنهى استعداداتها لاستقبال احتفالات مولد عبدالرحيم القنائى

ميدان السيد عبدالرحيم
ميدان السيد عبدالرحيم
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تزامنًا مع بدء الاحتفالات مع مولد القطب الصوفي السيد عبدالرحيم القنائي، بمدينة قنا، والذي يبدأ من 1 شعبان وحتى الليلة الختامية منتصف الشهر.

وشدد محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق، ورفع الاشغالات بمحيط الفعاليات، لتخرج الاحتفالات بصورة لائقة، والشكل المشرف، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الزائرين المشاركين في الاحتفالات، من خلال التنسيق الكامل بين كل القطاعات التنفيذية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، بوضع خطة مكثفة، طبقًا لتوجيهات محافظ قنا، والتي بدأت من خلال التنسيق الكامل مع كل الجهات لضمان انتظام الخدمات الحيوية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأنه تم تكثيف الأمن الداخلي بالمسجد، وأمام البوابتين الرئيسيتين، وتكثيف أعمال النظافة بداخل المسجد ومحيطه الخارجي، بالتنسيق مع رؤساء وعمال الأحياء والعمالة بداخل المسجد.

وأضاف أنور، أنه تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الاشغالات وشرطة المرافق، من أجل رفع كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية، والمرور بصفة مستمرة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، والتعامل بشكل فوري مع أي طارئ أو تجاوزات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.
 

