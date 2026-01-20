قنا تنهى استعداداتها لاستقبال احتفالات مولد عبدالرحيم القنائى

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تزامنًا مع بدء الاحتفالات مع مولد القطب الصوفي السيد عبدالرحيم القنائي، بمدينة قنا، والذي يبدأ من 1 شعبان وحتى الليلة الختامية منتصف الشهر.

وشدد محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق، ورفع الاشغالات بمحيط الفعاليات، لتخرج الاحتفالات بصورة لائقة، والشكل المشرف، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الزائرين المشاركين في الاحتفالات، من خلال التنسيق الكامل بين كل القطاعات التنفيذية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، بوضع خطة مكثفة، طبقًا لتوجيهات محافظ قنا، والتي بدأت من خلال التنسيق الكامل مع كل الجهات لضمان انتظام الخدمات الحيوية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأنه تم تكثيف الأمن الداخلي بالمسجد، وأمام البوابتين الرئيسيتين، وتكثيف أعمال النظافة بداخل المسجد ومحيطه الخارجي، بالتنسيق مع رؤساء وعمال الأحياء والعمالة بداخل المسجد.

وأضاف أنور، أنه تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الاشغالات وشرطة المرافق، من أجل رفع كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية، والمرور بصفة مستمرة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، والتعامل بشكل فوري مع أي طارئ أو تجاوزات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

