الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا..الطب البيطرى يحصن 450 كلبا ضالا..المحافظ يوجه بسرعة إصلاح هبوط بطريق مجمع المواقف بأبوتشت

هبوط أرضى بقنا
هبوط أرضى بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يستعرض الإنجاز فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، ويوجه بسرعة إصلاح هبوط بطريق مجمع المواقف بأبوتشت، وانتهاء الاستعدادات لاستقبال احتفالات مولد السيد عبدالرحيم القنائى، وتطعيم وتحصين 450 كلبا ضالا ضمن حملات الطب البيطري، وجبة زبادى بلدى يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم.

 

أكثر من45ألف طلب..محافظ قنا يستعرض الإنجاز فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة، في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للعمل على حماية حق الدولة، وأن هذا الملف يعد من الملفات الحيوية التي يتم العمل فيها على قدم وساق.

وأوضح محافظ قنا، بأن نسب الإنجاز في هذا الملف بلغت مراحل متقدمة، والتي وصلت إلى إجمالي يبلغ 45,237 طلبًا على مستوى المحافظة، من خلال فحص ومعاينة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، بما يحقق الاستقرار القانوني، ويحافظ على حقوق الدولة، ويخدم مصالح المواطنين في مختلف المراكز.


 

بحضور لجنة مختصة.. محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح هبوط بطريق مجمع المواقف بأبوتشت

وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الهبوط الواقع بجوار مجمع المواقف بمركز أبوتشت، شمال المحافظة.

وتفقدت لجنة برئاسة سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، موقع الهبوط، مشيرًا إلى أنه تم عمل كردون بالصدادات الحديدية، لحماية المواطنين المترددين على مجمع المواقف.
 

قنا تنهى استعداداتها لاستقبال احتفالات مولد عبدالرحيم القنائى

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تزامنًا مع بدء الاحتفالات مع مولد القطب الصوفي السيد عبدالرحيم القنائي، بمدينة قنا، والذي يبدأ من 1 شعبان وحتى الليلة الختامية منتصف الشهر.

وشدد محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الطرق، ورفع الاشغالات بمحيط الفعاليات، لتخرج الاحتفالات بصورة لائقة، والشكل المشرف، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الزائرين المشاركين في الاحتفالات، من خلال التنسيق الكامل بين كل القطاعات التنفيذية.
 

لشوارع آمنة.. تطعيم وتحصين 450 كلبا ضالا ضمن حملات الطب البيطري بـ قنا

أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا، نجاحها في تحصين وتطعيم نحو 450 كلبًا ضالًا منذ انطلاق حملاتها المكبرة، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للصحة العامة والرفق بالحيوان، وفق رؤية "مصر 2030" التي تتبنى استراتيجية التعامل الآمن والرحيم مع الحيوانات الضالة.

وقال الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن تلك الحملات تأتى تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بهدف خلق بيئة آمنة للمواطنين مع الحفاظ على التوازن البيئي، ضمن خطة شاملة تغطي مختلف قرى ومدن المحافظة.

بينهم 5 أشقاء .. زبادى بلدى يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم بقنا
 

أصيب ٦ أشقاء من أسرة واحدة بينهم ٥ أشقاء بأعراض تسمم عقب تناولهم وجبة زبادى بلدى داخل منزلهم بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد  استقبال مستشفى أبوتشت المركزى لعدد من الأشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء وأعراض تسمم.
 

قنا طريق مجمع المواقف إصلاح هبوط السيد عبدالرحيم القنائى حملات الطب البيطري أخبار قنا أراضى أملاك الدولة

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
